Francesco Mango choc: “Sono bisessuale”/ “Ho preso una sbandata per Vladimir Luxuria e l’ho capito”

Francesco Mango, rivelazione choc a Pomeriggio 5: “Sono bisessuale”

Ennesima dichiarazione choc di Francesco Mango a Pomeriggio 5. Il marito di Viola Valentino è tornato nel salotto di Barbara D’Urso dopo aver lanciato qualche settimana fa un sassolino che avrebbe tirato in ballo anche Vladimir Luxuria. “Lo dirò la prossima volta”, aveva poi replicato ad una curiosa D’Urso. Quella prossima volta è arrivata e, in diretta su Canale 5, Francesco Mango ha ammesso di essere bisessuale e di averlo capito proprio grazie a Luxuria.

“Io frequentavo le discoteche, vivevo a Roma, avevo preso una cantonata per Vladimir Luxuria, a livello platonico però. L’ho vista e ho provato qualcosa, lì ho capito che sono bisessuale.” ha ammesso Mango.

La sbandata presa per Vladimir Luxuria, mai andata oltre il livello platonico come lui ha tenuto a chiarire, ha fatto dunque comprendere al marito di Viola Valentino di provare attrazione non solo per le donne. Una rivelazione questa che ha fatto a sua madre che “quando lo ha saputo mi ha cacciato di casa”.

Una confessione che Francesco ha però fatto anche a sua moglie: “Viola lo ha sempre saputo, sapessi i messaggi che mi hanno inviato! Ho fatto troppe guerre, ora basta!” si è infine sfogato a Pomeriggio 5, ringraziando proprio la D’Urso per averlo aiutato: “Sei riuscita a tirarmi fuori tutto quello che dovevo tirare fuori, però non mi abbandonare perché è brutto rimanere fuori.” l’ha infine implorata Mango.

