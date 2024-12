Francesco Mango, chi è il marito di Viola Valentino: insieme dal 2014

Viola Valentino ormai da circa 10 anni vive una romantica relazione sentimentale al fianco di Francesco Mango, colui che è stato per diverso tempo suo fidanzato e che nel 2022 è diventato suo marito. La cantante, in passato piombata sotto i riflettori del gossip per la sua storica relazione con l’allora bassista dei Pooh Riccardo Fogli, dal 2014 ha ritrovato l’amore al fianco di Francesco Mango, classe 1983, promoter di professione e con un passato nel mondo della moda.

Ai tempi il ragazzo era sconosciuto al mondo dello spettacolo e della televisione ma, in seguito all’ufficializzazione della relazione con Viola Valentino, le cose sono decisamente cambiate. Di lui sappiamo anche che è dichiaratamente bisessuale, come rivelato in una vecchia intervista a Pomeriggio Cinque; inoltre si è spesso vociferato di un presunto tradimento ai danni del cantante, indiscrezione però prontamente smentita dall’ex modello.

Francesco Mango e Viola Valentino: il matrimonio e le critiche per la differenza d’età

Viola Valentino e il marito Francesco Mango stanno insieme dal 2014 e si sono sposati nel 2022; la coppia si è sempre mostrata più unita ed affiatata che mai, a dispetto dello scetticismo legato alla loro differenza d’età, che però non ha mai rappresentato un problema né per loro né per la loro storia d’amore.

In un’intervista rilasciata a La volta buona lo scorso ottobre, Mango aveva così descritto il legame con la cantante: “Lei diventa una figura materna ma anche una sorta di protezione, è un dare e ricevere, un cambiamento continuo”. Purtroppo è però capitato che la loro differenza d’età finisse nel mirino dei detrattori, sui social e non solo: “Girando per strada succede che mi dicano che sembra mia madre”. Un pensiero che la Valentino non condivide affatto, sbottando: “Questa cosa mi fa girare le pal*e, anche perché io non mi ci rivedo; è una questione di mentalità, sono giovane dentro”.

