Francesco Merola duetta con Gigi D’Alessio/ Da Napoli l’omaggio a Mario Merola

Sale l’attesa per il Gigi uno come te: 30 anni insieme, l’evento musicale di Gigi D’Alessio che si tiene live da Napoli e in partnership con Friends & Partners e Arcobaleno 3, e di cui in sede di conferenza-stampa è stata ufficializzata la line-up degli artisti partecipanti in qualità di ospiti speciali. Tra quest’ultimi, non potrà mancare Francesco Merola, figlio del “Re della sceneggiata”, ovvero uno tra gli artisti dal talento poliedrico che la storia delle arti di Napoli ricorda con nostalgia, Mario Merola.

Ad annunciare la presenza di Francesco Merola al Gigi uno come te: 30 anni insieme è stato lo stesso Gigi D’Alessio in carne ed ossa, nominando a voce gli artisti che incontrerà sul palco dell’evento partenopeo che si tiene in suo onore, esteso anche a Napoli e a tutti i napoletani. E ora c’è chi tra i telespettatori attivi in rete si dice in trepidante attesa di scoprire quale ruolo possa coprire Francesco Merola sul palco del live di Gigi D’Alessio, e la risposta sarebbe presto data.

Così come annunciato alla conferenza-stampa dell’evento di D’Alessio non mancheranno degli omaggi ai volti simbolo della città di Napoli e la sua cultura, tra cui proprio Mario Merola. Viene facile, quindi, pensare che Gigi D’Alessio e il cantante figlio d’arte, Francesco Merola, possano unirsi sul palco del Gigi D’Alessio uno come te: 30 anni insieme sulle note della musica di Mario Merola. E magari una delle esibizioni previste all’evento potrebbe essere anche Cient’anne, il primo brano realizzato in carriera da Gigi e che proprio da Piazza del Plebiscito quest’ultimo ha avuto modo di esibire in duetto con il compianto artista e re della sceneggiata, in passato.

Gli esordi di Gigi D’Alessio con Mario Merola

Che Gigi D’Alessio voglia rivivere l’emozione dei suoi esordi in musica, facendosi accompagnare sul palco dal figlio di Mario Merola, Francesco Merola? Intanto, in un’intervista concessa a Tv, sorrisi & canzoni, Gigi D’Alessio non ha nascosto che i suoi esordi in musica partivano proprio in collaborazione con Mario Merola, che è stato il suo mentore nell’industria musicale: “Il mio primo concerto è stato al teatro “Arcobaleno” di Secondigliano. Era il 1993, avevo fatto solo il primo disco. La più grande emozione è stata quando ho visto i bagarini fuori dal teatro: lì ho capito che qualcosa stava succedendo. Io di concerti ne avevo fatti, ma li avevo vissuti in maniera diversa, da pianista di Mario Merola. Avevo solo otto canzoni, quelle del disco, ma siccome avevo già scritto un sacco di brani per vari cantanti napoletani, feci un medley di quello che avevo composto. Erano tutte hit. Era come se Mogol facesse un concerto con tutte le sue canzoni».











