Marianna Mercurio, chi è la moglie di Francesco Merola: la coppia non ha figli

Questo pomeriggio Francesco Merola, figlio di Mario Merola, sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo, dove tornerà a parlare della sua vita e della sua carriera. Il noto artista è legato sentimentalmente a Marianna Mercurio, divenuta sua moglie negli ultimi anni dopo aver vissuto una forte crisi con il marito, fortunatamente superata in seguito alla separazione annunciata nel 2021, la coppia inoltre attualmente non ha figli.

Anche Marianna Mercurio è una donna di spettacolo e lavora come attrice, nata nel 1983, fin da piccola la moglie di Francesco Merola ha avuto le idee chiare su ciò che voleva fare nella vita, l’abbiamo visto nel mondo dello spettacolo prendere parte a progetti importanti come Gomorra, ma anche I bastardi di Pizzofalcone e di recente l’abbiamo trovata nel film Parthenope di Paolo Sorrentino.

Marianna Mercurio e il matrimonio con Francesco Merola davanti ai vip

Dopo aver superato una brusca crisi, Marianna Mercurio e Francesco Merola sono riusciti a costruire una nuova vita, arrivando fino al lieto evento del matrimonio, i due hanno compiuto il grande passo nel 2022, a un evento preso d’assalto da tanti colleghi vip, come il cantante Sal Da Vinci, ma anche Andrea Sannino e Tony Colombo, un evento da circa 500 ospiti che si è tenuto in Campania, presso la Sonrisa di Sant’Antonio Abate e nel quale Marianna Mercurio e Francesco Merola hanno coronato il loro sogno d’amore.

Oggi giovedì 24 ottobre 2024 Francesco Merola sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1 e non mancherà di certo occasione per parlare della vita privata del figlio del re della sceneggiata, Mario Merola, che ha saputo trasformare nella vita il dolore per la perdita di un padre così importante in nuovi sorrisi, una famiglia felice dopo la burrasca attraversata.