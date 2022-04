Francesco Montanari e Luigi Bruno, ex marito e fidanzato Andrea Delogu/ “Mi lascerà”

Tra Francesco Montanari e Andrea Delogu sono stati sposati per diversi anni per poi separarsi e rivelarlo ai propri fan solo molti mesi dopo. I due per diverso tempo sono stati presi da un forte sentimento amoroso e a fare chiarezza sui motivi della rottura ci ha pensato la conduttrice radiofonica stessa, che a Verissimo ha raccontato: “L’amore si è trasformato, era profondissimo, ha bruciato le tappe. Entrambi eravamo molto presi dal lavoro ma credevamo che l’amore fosse più forte, invece l’amore deve essere coccolato, curato”.

I due dopo la separazione sono rimasti in ottimi rapporti e Andrea Delogu ha anche rivelato come, durante la separazione, avvenuta in gran segreto, abbia potuto contare sul supporto di un amico a lei molto caro: Stefano De Martino “Quando mi sono lasciata con mio marito lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata”.

Andrea Delogu dopo la separazione ritrova l’amore con Luigi Bruno

Dopo la separazione da Francesco Montanari, Andrea Delogu ha ritrovato l’amore e il sorriso con Luigi Bruno, un modello di 23 anni, 16 in meno della conduttrice radiofonica. I due dopo essersi conosciuti a Milano hanno trascorso le vacanze estive e invernali insieme tenendo tutto all’interno della sfera privata, almeno per i primi mesi.

La coppia ha ufficializzato la loro relazione iniziando a frequentare gli amici della donna e successivamente Andrea Delogu, confessandosi a Silvia Toffanin ha raccontato la sua nuova relazione anche al grande pubblico “Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma”. Ironizzando anche sul loro futuro: “Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”.

