Francesco Montanari: “La separazione da Andrea Delogu? Gossip da 4 soldi”/ “Mai più…”

Francesco Montanari e il matrimonio finito con Andrea Delogu

Francesco Montanari e Andrea Delogu hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il loro amore, però, è finito e i due hanno deciso di separarsi. Entrambi hanno scelto di non commentare inizialmente la fine del matrimonio e sui social, di fronte al silenzio dell’attore e della conduttrice si sono scatenati i commenti di ogni tipo da parte dei fan. Oggi, entrambi stanno provando a ricostruirsi una storia con altre persone e, nel corso di un’intervista, Montanari si è lasciato andare ad uno sfogo sul gossip che si è scatenato quando il suo matrimonio è finito.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tiscali in occasione del Saturnia Film Festival a cui ha partecipato ricevendo il premio come Migliore attore dell’anno, Francesco Montanari ha commentato i vari gossip e pettegolezzi nati per la fine del suo matrimonio.

Francesco Montanari e lo sfogo sul gossip nato dalla fine del matrimonio con Andrea Delogu

Non nasconde di essere stato infastidito dai pettegolezzi scaturiti dalla separazione da Andrea Delogu al punto che oggi, Montanari, ammette di non aver più alcuna intenzione di pubblicare sui social foto e video sulla sua vita privata come invece accadeva durante il matrimonio con la conduttrice del Tim Summer Hits 2022.

“Sui social ci sono, ma non pubblicherò mai più qualcosa che riguardi la mia vita privata. Quando io e Andrea ci siamo lasciati, ora siamo in ottimi rapporti, ho visto delle reazioni sui social che mi hanno preoccupato e confuso. C’è la bulimia di voler fare del gossip da quattro soldi, probabilmente la gente è annoiata, ma dietro un divorzio ci sono due persone”, ha spiegato a Tiscali. “Io e Andrea abbiamo lavorato molto come coppia sui social e quindi le persone si sono sentite autorizzate a esprimere il loro parere. Da quel momento ho detto basta: tengo alla mia dignità”, ha concluso.

