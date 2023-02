Francesco Monte eliminato da Una voce per San Marino/ Sfuma il sogno Eurovision…

Francesco Monte dice addio al sogno dell’Eurovision 2023

Per essere rappresentato all’Eurovision 2023 che si svolgerà a Liverpool, San Marino sta cercando ancora l’artista che lo rappresenterà. E’ così tornato l’appuntamento con “Una voce per San Marino” a cui hanno partecipato tantissimi artisti italiani come Pamela Prati, Francesco Monte, Deborah Iurato e tanti altri come Ginevra Lamborghini che, dopo la parentesi del Grande Fratello Vip 2022, è tornata alla musica. Ginevra, tuttavia, è stata eliminata da “Una voce per San Marino” e lo stesso è accaduto a Francesco Monte.

Dopo la parentesi di Uomini e Donne, dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vio 2022, Francesco Monte ha deciso di dedicarsi totalmente alla musica. Una voce per San Marino rappresentava una grande occasione per poter partecipare all’Eurovision 2023 a cui, però, l’ex tronista dovrà rinunciare.

Francesco Monte eliminato da Una voce per San Marino

Francesco Monte è stato eliminato da Una voce per San Marino. L’ex tronista non è riuscito a superare la semifinale fermando così la speranza di poter salire sul palco di una manifestazione così importante come l’Eurovision Song Contest. Il video dell’esibione di Monte è stato poi pubblicato sui social e sta conquistando i fan dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

Discreto e riservato, lontano dal mondo del gossip, Monte sta dedicando tutto se stesso alla musica e i fan lo apprezzano come dimostrano lasciandogli tanti commenti sotto i post che pubblica sui social.

No scusate interrompiamo le belve perché c’è da ammirare questo capolavoro di arte contemporaneapic.twitter.com/Dj1WoId2ys — Nicolò, 'un tipo' (@NicoloC__) February 21, 2023













