Francesco Monte/ Isabella De Candia sostituita da fidanzata a Tale e quale show?

Francesco Monte pronto a conquistare una nuova fidanzata a Tale e quale show 2019?

Si cambia talent e si vola verso il mondo della musica: Francesco Monte cambia emittente e vola a Tale e Quale Show 2019 per mettere alla prova le sue doti canore. Abilità che tra l’altro ha più che messo in mostra durante la sua partecipazione al Gf Vip, contesto che gli ha permesso in qualche modo di cancellare le polemiche legate all’Isola dei Famosi. Insomma Francesco ci riprova ancora, mentre dal punto di vista amoroso si dichiara stabile. Al fianco dell’ex volto di Uomini e Donne troviamo infatti Isabella De Candia, la modella con cui ha una relazione da qualche tempo. Una situazione del tutto diversa quindi rispetto a quanto accaduto in passato, quando Monte ha dovuto fare i conti con la rottura con Cecilia Rodriguez e la nascita della sua storia con Giulia Salemi. Non prevede nessun debole per le concorrenti che presto incontrerà nello studio del talent show, anche se le pagine di gossip si chiedono se in realtà Francesco non ricadrà ancora una volta nei suoi soliti cicli romantici. Dopo tutto è andata proprio così nelle precedenti tre esperienze televisive vissute dall’ex tronista.

Francesco Monte: sui social spazio solo per il fisico

In forma come non mai, Francesco Monte non esita ad esibire il fisico sui social e al contrario di quasi tutti i concorrenti, non fa alcuna menzione della sua partecipazione a Tale e Quale Show 2019. L’ultima settimana infatti l’ha vissuta al di fuori dell’Italia, diviso fra Los Angeles, Hollywood e persino Barcellona. Il rientro in Italia è legato quindi solo alla sua partecipazione al programma, mentre i fan discutono ancora del suo nuovo flirt. “Finalmente dopo Cecilia ti rivediamo innamorato e con una donna veramente bella”, scrive un’ammiratrice commentando una foto al County Museum of Art di Los Angeles, in cui Francesco bacia la sua nuova fiamma Isabella De Candia. Nessun dubbio invece da parte dei suoi sostenitori riguardo la possibilità che il programma di Carlo Conti possa dargli una nuova visibilità. Dopo tutto Francesco non ha mai nascosto la sua passione per la musica e l’abilità nel canto, ma riuscirà anche a competere con gli altri concorrenti a livello artistico? Lo show dopo tutto richiede anche una forte capacità di imitare i diversi artisti e non solo saper cantare. “Ho un’ansia terribile, sono felice di questa nuova avventura e di mettermi alla prova. Di far vedere di me stesso in primis una cosa diversa da quello che si è sempre visto”, dice in una breve clip del programma. Clicca qui per guardare il video di Francesco Monte.

