Francesco Motta, chi è marito Carolina Crescentini/ Artista Tenco 2016, niente figli

Francesco Motta è il marito di Carolina Crescentini. Meglio conosciuto come Motta, si tratta di un cantante ben noto nella scena indie italiana, e i due si sono conosciuti 5 anni fa, nel 2017. La loro storia d’amore è scoppiata subito dopo, e in occasione del red carpet del film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, datato febbraio 2018, i due sono usciti allo scoperto, dandosi un bacio appassionato davanti ai fotografi. In ogni caso la loro vita privata, al di là di qualche sporadico gossip come appunto quello appena citata, è tenuta molto “privata” per l’appunto, ed è raro vedere Francesco Motta e Carolina Crescentini sui giornali rosa. Si sa per certo che la coppia sembra molto affiatata, così come traspare dal profilo Instagram di entrambi, dove i due si fotografano spesso e volentieri ai concerti di lui, o comunque in situazione di svago e serenità.

Francesco Motta è nato a Pisa il 19 ottobre del 1986, e dopo aver fondato il gruppo Criminal Jokes si è trasferito a Roma per studiare composizione, iniziando così a “produrre” diversi brani per i film e i documentari. E’ a quel punto che decide di affrancarsi dal proprio gruppo, provando l’esperienza in solitaria. Nel 2016 avvenne l’esordio da solista con La fine dei vent’anni, progetto riconosciuto anche dalla prestigiosa Targa Tenco nella categoria Opera prima. Si tratta di fatto dell’inizio dell’ascesa visto che di lì a poco Motta prenderà parte al Festival di Sanremo del 2019 con il brano “Dov’è l’Italia”, vincendo anche la serata dei duetti insieme a Nada.

FRANCESCO MOTTA, MARITO CAROLINA CRESCENTINI: IL MATRIMONIO COUNTRY PUNK

Francesco Motta e Carolina Crescentini si sono sposati proprio in quell’anno, precisamente il 7 settembre, celebrando le loro nozze in stile country punk, come l’hanno definita loro, nella campagna toscana, terra a cui i due sono molto legati. Un matrimonio che ha visto Carolina indossare un abito Gucci stile country chic, e Francesco Motta invece in un tradizionale vestito total white.

I due abitano a Roma e non hanno figli: Carolina Crescentini, rispondendo ad una domanda durante un’ospitata a “Da Noi…a Ruota Libera” di Francesco Fialdini, disse “Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… se è con il compagno giusto. La superficialità con la quale ti bombardano, in realtà, ha a che fare con l’incasellamento sociale… dal voler capire dove vai a finire”.

