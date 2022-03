Motta, marito Carolina Crescentini/ “Siamo soprattutto complici”

Motta è il marito di Carolina Crescentini. Un grande amore quello nato tra i due che nel 2019 si sono sposati con una cerimonia blindatissima e davvero particolare. Un matrimonio in stile country punk: la sposa indossava un bellissimo abito di Gucci country chic, mentre lo sposo si è presentato con un completo bianco sfatando così la tradizione. Carolina e Motta vivono a Roma. A parlare del loro rapporto è stata proprio l’attrice de “I bastardi di Pizzofalcone” che ha raccontato: “io e Francesco coraggiosi? Siamo soprattutto complici, cerchiamo di aiutarci in tutti i modi pur avendo due vite veramente incasinate”.

Carola Crescentini, moglie Francesco Motta/ "Impiegò un mese per chiamarmi, poi.."

Non solo, la Crescentini ha confessato: “facciamo i salti mortali per vederci: se sto a Napoli e lui è in tour, io finisco sul set, prendo il runner più spericolato per arrivare in stazione, vedo il concerto di Francesco e riparto all’alba. Una povera psicopatica, ma è l’unico modo per esserci. Io non me la voglio perdere la mia vita”.

Carolina Crescentini/ I 'sacrifici' col marito Motta: "Facciamo i salti mortali per…"

Motta e Carolina Crescentini: “sposati per un miliardo di motivi”

Francesco Motta e Carolina Crescentini sono innamorati più che mai. Eppure la bellissima e bravissima attrice, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha rivelato che all’inizio della loro conoscenza il cantautore l’ha chiamata un mese dopo. “Lui ci ha messo un mese a chiamarmi e subito io ero diffidente. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità e curiosità” – ha detto l’attrice. Tra i due poi è scattata la scintilla che li ha portati ad innamorarsi fino alla scelta di sposarsi.

Carolina Crescentini è Paola Vinci in Mare Fuori 2/ "Si troverà a un bivio: proseguire o cambiare vita?"

Un matrimonio fortemente voluto come ha più volte rimarcato l’attrice sui social ha dedicato al marito un messaggio davvero romantico: “ti ho sposato du volte per un miliardo di motivi”. Motta dal canto suo ha replicato: “il giorno più bello della mia vita”.



