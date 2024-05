Francesco Muntoni (Delphina) Cavaliere del Lavoro/ Unico imprenditore del turismo tra nominati da Mattarella

Tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica c’è anche Francesco Muntoni, l’unico imprenditore del turismo e l’unico sardo a ricevere questa onorificenza. È infatti il presidente della catena alberghiera Delphina hotels & resorts, società nata nel 1992 e che attualmente comprende 12 hotel a 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, sei centri SPA e thalasso, oltre a ville prestigiose e residence, oasi sostenibili immersi in pachi che si affacciano sul mare tra Costa Smeralda, Arcipelago di La Maddalena e Golfo dell’Asinara. Muntoni ha parlato di un «risultato importante» che ha voluto condividere non solo con Delphina, ma anche con la comunità che comprende tutti i territori in cui opera la società.

Il presidente della catena alberghiera sarda ha ringraziato il Capo dello Stato Sergio Mattarella ed espresso la sua «grandissima soddisfazione» per questa nomina, un riconoscimento al suo impegno e al lavoro della società che nei suoi 32 anni di attività ha promosso l’ospitalità della Gallura con passione, valorizzando questa terra con quella che definisce una «filosofia costruttiva» in cui la natura viene protetta e per la quale ci si affida a fornitori locali. Francesco Muntoni era già stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana nel 2022, due anni dopo è stato scelto come Cavaliere del Lavoro dal Capo dello Stato Mattarella su proposta del ministro Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy).

CHI È FRANCESCO MUNTONI E LA SUA CARRIERA

Francesco Muntoni conosce benissimo le terre in cui opera la società di cui è presidente perché è originario di Aggius, nella Gallura. Lì ha avviato la sua attività di imprenditore negli anni ’70, partendo però dal settore edilizio. Con il socio Salvatore Peru fondò un’impresa di costruzioni per la realizzazione di ville e alberghi lungo la costa settentrionale sarda che da Arzachena porta al Golfo dell’Asinara. La carriera di Francesco Muntoni è caratterizzata dall’attenzione alla natura, che è parte non solo integrante, ma anche importante dei progetti, infatti le sue costruzioni si integrano nel paesaggio e rievocano la storia della Gallura. Dopo la realizzazione degli alberghi, nel 1992 lanciò la società che guida tuttora e che comprende diverse prestigiose strutture per un totale di circa 6mila posti letto.

Ma Francesco Muntoni ha messo a disposizione la sua conoscenza della Gallura anche tramite la politica, infatti ha ricoperto sei volte la carica di sindaco di Aggius. Peraltro, ha seguito le orme di papà Libero, non solo perché anche lui è stato sindaco, ma anche perché pure il padre fu nominato Cavaliere, e un suo antenato fu il primo sindaco di Aggius, città che grazie all’impegno politico di Muntoni è uno dei pochi centri della Sardegna che ha saputo resistere al fenomeno dello spopolamento e, anzi, attirare migliaia di visitatori ogni anno.

L’ATTENZIONE PER LA NATURA E L’ECOSOSTENIBILITÀ

Con la nomina a Cavaliere del Lavoro firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Francesco Muntoni è il primo esponente dell’ospitalità della Gallura che coinvolge circa mille persone tra la sede centrale a Palau e le strutture che compongono la catena alberghiera. Un tratto distintivo è senza dubbio l’attenzione alla crescita ecosostenibile che da anni guida le politiche della Delphina, nel rispetto dell’ambiente. Il gruppo valorizza, inoltre, alcuni tratti caratteristici della Sardegna, il stile di vita sano, ma anche la sua cultura e l’enogastronomia.

Una filosofia che ha ispirato il protocollo “We are green“, sviluppato e registrato per dare forma all’impegno per l’ambiente, l’economia e l’artigianato locale. Infatti, Delphina hotels & resorts può vantare il fatto di essere la prima catena alberghiera in Italia che in tutte le sue strutture, oltre che nella sua sede, usa energia elettrica proveniente solo da fonti rinnovabili e quindi completamente verde. Il gruppo può rivendicare con orgoglio, infine, il marchio di qualità “Genuine Local Food Oriented“, visto che promuove una gastronomia sana che punta a ingredienti locali e di stagione.

