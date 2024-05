I TREND DEL TURISMO/ In crescita la programmazione dei viaggi a lungo termine

Comprendere i dati più recenti sui cambiamenti nelle tendenze di ricerca dei viaggiatori, sui comportamenti di prenotazione e sulle destinazioni più prenotate a livello globale può dare strumenti utili per costruire una strategia di marketing. Ogni trimestre il gruppo Expedia esamina i suoi dati esclusivi per fornire suggerimenti e indirizzi per le imprese. I dati del primo trimestre 2024 indicano che i viaggiatori stanno pianificando fughe di metà anno e le vacanze estive. Lo studio è firmato da Jennifer André, vicepresidente Sviluppo aziendale di Expedia Group Media Solutions

RANKING TURISMO/ L'Italia premiata dalle risorse culturali, ma frenata dai prezzi

Le ricerche di viaggi aumentano

Lo slancio positivo osservato per i viaggi nel 2023 è cresciuto, fornendo una forte prospettiva iniziale per il resto dell’anno. Le ricerche dei viaggiatori a livello globale sono aumentate di quasi il 25% trimestre su trimestre (QOQ), guidate da un aumento di oltre il 35% in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), indicando che l’intento dei viaggiatori rimane forte. La prima settimana del 2024 ha registrato i maggiori aumenti del volume di ricerca nel primo trimestre, con un aumento globale del 20% del volume di ricerca settimana su settimana (WOW), probabilmente spinto dalle vendite e dalle promozioni di viaggi post-vacanze.

Andrea Crisanti, villa da 1,5 milioni con affreschi di Tiepolo/ "Acquistata con risparmi e mutuo"

Pianificazioni in anticipo

La programmazione dei viaggi a lungo termine ha registrato un trend in aumento nel primo trimestre del 2024. I volumi di ricerca per la finestra di 91-180 giorni hanno registrato il maggiore aumento QOQ, superiore al 50% a livello globale. La finestra di ricerca di oltre 180 giorni è aumentata del 20% a livello globale e nazionale, il che dimostra che i viaggiatori stanno già pianificando viaggi di metà anno e vacanze estive.

Più destinazioni balneari

Quali sono state le destinazioni più cercate nel primo trimestre del 2024? I viaggiatori nell’emisfero settentrionale sono alla ricerca di fughe dal clima caldo, con destinazioni tra cui Punta Cana e Fort Lauderdale che salgono nella classifica delle destinazioni più cercate a livello globale e nelle prime 10 destinazioni cercate per il Nord America (NORAM). Questo crescente interesse per le località miti è stato evidente anche nei dati sulle tendenze delle città, con diverse destinazioni balneari in Florida e Virginia che hanno mostrato notevoli incrementi di ricerca su base trimestrale.

Qatar Aiways, turbolenza sul volo Doha-Dublino: 12 feriti/ Incidente mentre l'aereo sorvolava la Turchia

Viaggi a lungo raggio

Sulla base dei dati di volo di Expedia, diversi Paesi dell’Asia Pacifico (APAC) sono cresciuti nel ranking di ricerca su base annua in altre super regioni, evidenziando la crescente popolarità dell’APAC come destinazione di viaggio a lungo raggio. Quando il 29 dicembre 2023 la Corea del Sud ha annunciato il suo nuovo visto per nomadi digitali, che consentiva ai lavoratori stranieri a distanza di vivere nel Paese per un massimo di due anni, la destinazione ha registrato un notevole aumento delle ricerche di viaggi dall’esterno del Paese. Nella settimana successiva all’annuncio (la prima settimana del primo trimestre del 2024), si è registrato un aumento WOW di quasi il 40% nelle ricerche da EMEA e America Latina e un aumento WOW di quasi il 30% nelle ricerche da NORAM.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA