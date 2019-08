FRANCESCO NOZZOLINO ALLENA I GLUTEI/ Video fa impazzire i fan: “che bel gatto sexy”

Francesco Nozzolino torna a far ‘divertire’ sui social. Il ‘bucatino’ di Ciao Darwin questa volta ha pubblicato un video davvero divertente in cui è intento ad allenare i glutei sul letto. Il tutto accompagnato da una breve didascalia: “Jaaa Stefano! Fammi allenare in santa pace!Devo rinforzare i miei glutei!”. Manco a dirlo il video è diventato virale con i fan impazziti che hanno commentato la performance della star del web. C’è chi, citando il titolo della sua canzone “Mi piace la zucchina”, gli scrive: “Zucchina 1, zucchina 2,zucchina 1, zucchina 2” con tanto di replica dello stesso Nozzolino che apprezza la cosa: “ahahahaha bella questa!”. Poi c’è chi ironizza chiedendo subito Nozzolino come personal trainer: “Hahahahahahahhahahahahahah voglio un personal trainer come te!” e chi, invece, gli scrive “che bel gattaccio sex”.

Francesco Nozzolino, la canzone “Mi piace la zucchina” è una hit

Star del web e non solo. Francesco Nozzolino è diventato anche un cantante con “Mi piace la zucchina”, la sua prima canzone diventata in poco tempo una vera e propria hit con più di 160 mila visualizzazioni su youtube. Conosciuto come il ‘bucatino’ di Ciao Darwin, Nozzolino deve molto al programma di Paolo Bonolis che gli ha regalato una grandissima popolarità trasformandolo in una vera e propria star di internet. “Quell’avventura ha portato tanta fortuna nella mia vita, soprattutto tanti cambiamenti, da allora tante persone mi seguono e mi adorano, a detta loro proprio per la mia spensieratezza e la spiccata simpatia!” ha rivelato Nozzolino durante un’intervista rilasciata a newsnotizie.it. Diventato da diversi anni XXXL, il bucatino non nasconde di ricevere tantissime domande sui social, in particolare domande birichine: ” io parlo di grande, tutte le grandezze ahahaha! Chissà perché le domande più birichine capitano sempre a me, immediatamente poi partono le risate”.

Francesco Nozzolino: “sogno il Grande Fratello”

Francesco Nozzolino è dichiaratamente gay, ma c’è qualcuno in famiglia che non accetta la cosa, anzi che fa finta di non capire. Si tratta del padre Eduardo con cui ha un rapporto bellissimo oscurato solo da questo piccolo particolare. A TGCOM il bucatino di Ciao Darwin ha rivelato: “mio papà non accetta la mia omosessualità e fa finta di non capire”. Per questo motivo Nozzolino ha chiesto aiuto a Barbara D’Urso che ha cercato di far capire al padre Eduardo la verità dei fatti, ma alla fine non è stato possibile. “Pensavo fosse tutto uno scherzo, invece mi sto rendendo conto che non lo è” – ha detto ad un certo punto lanciano poi un appello a tutte la famiglie italiane. “L’amore è sempre amore, non c’entra niente né con l’aspetto fisico né col sesso”. A parte questo ‘piccolo problema’ Nozzolino è felice della sua vita, anzi ha tanti sogni nel cassetto come quello di partecipare al Grande Fratello: “sogno di entrare nella casa del ‘Grande Fratello’, voglio provare quest’avventura e spero prima o poi di poter affrontarla, sarebbe stupendo”.

