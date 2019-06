Francesco Nozzolino, ‘il bucatino’ di Ciao Darwin 7/ Ora mi sento come Belen…

La “nascita” di Francesco Nozzolino “il bucatino di ciao Darwin”

Francesco Nozzolino sarà tra i bucatini che questa sera gareggeranno nella squadra di Ciao Darwin 7 capitanata da Francesca Cipriani. Sull’ammiraglia Mediaset andrà infatti in onda la replica della puntata che negli anni scorsi l’ha reso uno dei volti più amati in tv. Da quel momento in poi, Nozzolino sarebbe diventato uno dei protagonisti più richiesti nei salotti di Canale 5, oltre a uno degli influencer più seguiti sui social. In occasione della ribalta, Nozzolino ha rilasciato un’intervista a Bubinoblog nella quale ha parlato della sua improvvisa popolarità: “La mia vita è sicuramente cambiata. Prima ero un comune mortale che passeggiava tra le strade del paese, ora mi sento come Belen, anzi, il suo alter ego, BALEN!”, ha ammesso l’influencer. “Ovunque io vada, mi fermano persone chiedendomi foto e video, addirittura autografi – ha continuato Nozzolino – Tranquilli, non mi monto di certo la testa, sono sempre il solito Francesco, un po’ sbadato e sempre dolce. La mia “professione” di casalingo rimane ancora tale, altrimenti chi manterrebbe casa pulita?!”

Francesco Nozzolino: “Ciao Darwin mi ha portato fortuna”

In una recente intervista concessa a Blitzquotidiano, Francesco Nozzolino ha parlato della sua avventura a Ciao Darwin 7, spiegando come il programma sia riuscito a cambiare la sua esistenza. “All’inizio di tutto, le persone mi conoscevano come il ‘bucatino’ di Ciao Darwin, quell’avventura ha portato tanta fortuna nella mia vita, soprattutto tanti cambiamenti, da allora – spiega Nozzolino – tante persone mi seguono e mi adorano, a detta loro proprio per la mia spensieratezza e la spiccata simpatia!”. Il celebre volto del web è riuscito a fare della sua avventura nel programma di Paolo Bonolis un vero e proprio trampolino di lancio. Oggi sogna infatti di poter diventare il concorrente del reality più celebre della televisione italiana, il Grande Fratello, e farsi conoscere da quella fetta di pubblico che sa ancora troppo poco di lui.

Il nuovo singolo “Mi piace la zucchina”

Da Ciao Darwin 7 ad Avanti un altro, passando per i programmi pomeridiani di Barbara D’Urso. Non si arresta la popolarità di Francesco Nozzolino, che di recente ha sorpreso i suoi follower pubblicando il suo singolo dal titolo “Mi piace la zucchina”. Il videoclip ufficiale è stato girato nei mesi scorsi a Salerno, ma le riprese, a quanto pare, avrebbero scatenato qualche piccola polemica. Il filmato, che ha immortalato la zona compresa tra il lungomare della città e la spiaggia di Santa Teresa, ha infatti fatto arricciare il naso a molti cittadini, che nei giorni scorsi hanno manifestato il loro dissenso attraverso una serie di cinguettii. Con il suo nuovo brano, intanto, Nozzolino continua a far parlare di sé: la clip ufficiale del filmato è infatti di recente finita nella classifica che Striscia la Notizia dedica ogni settimana ai Nuovi Mostri.



