Francesco Ocelli cacciato dal pubblico a Tu sì que vales: “Fuori!”/ Rudy lo critica, lui furioso “Vaffanc*lo”

Francesco Ocelli porta sul palco di Tu sì que vales ‘Mutandine’ e scatena le critiche della giuria

Non mancano dissapori nel corso della prima puntata di Tu sì que vales 2022. Il primo concorrente aspramente criticato non solo dalla giuria ma anche dal pubblico di questa nuova edizione è Francesco Ocelli, in arte Francesco Niente che si presenta usando la terza persona: “Francesco Niente è un progetto cantautorale che ha una matrice sinto-pop demenziale ma un’anima punk. Il pezzo che più mi descrive è ‘Mutandine'”, racconta ai giudici, iniziando a cantare.

La canzone non stupisce, anzi, non piace sia per musica che per testo. Le critiche più amare arrivano da Rudy Zerbi: “Non c’è sostanza, hai provato a far ridere, provocare con un testo che non stupisce. È veramente niente, un tentativo andato a vuoto!” Lui, però, non è d’accordo, anzi si elogia: “Secondo me Mutandine è geniale!”

Francesco Ocelli cacciato dal pubblico di Tu sì que vales: lo sfogo dietro le quinte

Altre critiche arrivano però da Maria De Filippi, infastidita dal testo dai sentori maschilisti: “Ridurre una donna a delle mutandine lo trovo fuori luogo!” tuona la conduttrice che conquista gli applausi del pubblico, lo stesso pubblico che inizia a fischiarlo e invitarlo ad andare via. E mentre il pubblico grida “Fuori, fuori!”, lui saluta tutti per poi sfogarsi una volta dietro le quinte: “Questa è una trasmissione superficiale, Zerbi non mi può dire che non ho sostanza, caz*o, vaffanc*lo ho solo sostanza!”

