Tu sì que vales 2022/ Diretta e concorrenti: ospiti Marcell Jacobs e Luigi Strangis

Tu sì que vales 2022: anticipazioni e diretta prima puntata

L’attesa è finita. Sabato 17 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales, il talent show giunto alla nona edizione e che, anche nel 2022, promette di regalare emozioni, ma anche tanto divertimento ai telespettatori. Squadra che vince non si cambia e, così, al timone di Tu sì que vales 2022 ci sarà ancora il trio delle meraviglie formato da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Al loro fianco, per il secondo anno consecutivo, ci sarà la ballerina Giulia Stabile, pronta a raccogliere anche le emozioni dei vari concorrenti.

A guidare la giuria tecnica non potevano non esserci Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari mentre a guidare la giuria popolare ci sarà nuovamente Sabrina Ferilli che, con la sua simpatia, regalerà anche divertenti siparietti al pubblico con la complicità dell’amica Maria De Filippi o dei vari concorrenti.

I concorrenti di Tu sì que vales 2022

Il vincitore dell’edizione 2021 di Tu sì que vales è stato il coreografo francese Sadeck che ha conquistato i consensi del pubblico con le sue geometrie variabili, coreografie realizzate con la collaborazione di 64 ballerini. Con una coreografia ispirata al volo degli uccelli, Sadeck ha portato a casa la vittoria è un montepremi da 100mila euro. Chi sarà, invece, il vincitore della nona edizione del talent show di canale 5? I telespettatori di canale 5 cominceranno a conoscere i concorrenti già questa sera. Sul palco si presenteranno così cantanti, attori, ballerini, maghi, poeti, scrittori, sportivi, acrobati e artisti in varie discipline pronti a conquistare almeno tre sì per passare alla fase successiva.

Anche nella nona edizione di Tu sì que vales, inoltre, ci sarà spazio per i talenti della Scuderia Scotti. Accanto a talenti straordinari, infatti, nelle varie puntate, si presenteranno talenti particolari che Gerry Scotti potrebbe scegliere per la propria Scuderia dando loro la possibilità di gareggiare in un circuito diverso.

Gli ospiti della prima puntata di Tu sì que vales 2022

Grandi sorprese nella prima puntata di Tu si que vales 2022. Sul palco non saliranno solo gli aspiranti concorrenti, ma anche due importanti ospiti. Nel giorno del suo matrimonio, infatti, il campione Marcell Jacobs racconterà le sue vittorie sportive al pubblico di canale 5. Spazio, poi, alla musica con l’arrivo sul palco di Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di Amici.

Tu sì que vales, come tutti i programmi Mediaset, può essere seguito in diretta televisiva a partire dalle 21.20 su canale 5 o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione. Su WittyTv, inoltre, è possibile recuperare la puntata in un momento successivo e guardare le singole esibizioni dei talenti.











