Francesco Oppini chiude con Cristina, dopo il Gf vip?/ Lei: “Innamorata di…”

Grande fratello vip, Francesco Oppini lontano da Cristina Tomasini: gli indizi che non lasciano dubbi

Una delle coppie più chiacchierate nei mesi del Grande fratello vip 5 andato in onda in tv nell’anno 2020-2021, formata da Francesco Oppini e Cristina Tomasini, è giunta al capolinea della sua lovestory. Nell’ultimo periodo aleggiava sui due giovani il chiacchiericcio web che li vedeva da tempo in crisi, dal momento che non apparivano più insieme, pubblicamente, neanche a mezzo social. E non sono mancate le domande del web destinate ai diretti interessati, con le richieste di chiarimenti sugli incessanti rumor rispetto alla preannunciata crisi d’amore. Dopo un primo periodo di silenzio tombale a fronte della curiosità generale destata dalla coppia, Cristina Tomasini si apre ora in toto, in replica all’ennesimo punto di domanda ricevuto dai follower -che, sotto il nuovo post condiviso su Instagram, le chiede se sia innamorata. “Sì, innamorata della vita”, fa sapere Cristina, lasciando quindi intendere di non fare più coppia con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e protagonista del Grande fratello vip 5.

Sempre a margine del nuovo post di Cristina, qualche utente ha poi invitato quest’ultima a sorridere di più dal momento che apparirebbe sempre triste. E pronta è la replica della diretta interessata: “Giudicare da qualche scatto fotografico mi sembra superfluo”. E ancora: “Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti”.

Gli ex Francesco e Cristina appaiono in buoni rapporti

Nel frattempo sorprende molto il web un particolare che riguarda gli ormai ex, Francesco Oppini e Cristina Tomasini, ovvero che i due influencer continuino a seguirsi a vicenda via social, segno che i due si sarebbero lasciati in buoni rapporti. E persino con Alba Parietti, la mamma vip di Francesco Oppini, Cristina continua a mantenere contatti social, come emerge dai messaggi teneri che la showgirl ed opinionista tv rilascia sovente a margine dei post condivisi dall’ormai ex dell’ex Grande fratello vip 5.

