Pier Silvio Berlusconi: “Il Grande Fratello è una macchina straordinaria“

Il Grande Fratello 2024, nonostante il calo di ascolti di questa nuova edizione e i continui cambiamenti in palinsesto, è e resterà comunque un prodotto simbolo di Mediaset: parola di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato dell’azienda, a margine dell’incontro con la stampa di ieri negli studi Mediaset di Cologno Monzese, ha tracciato un bilancio della stagione televisiva e ha commentato anche l’evoluzione del reality nel corso degli ultimi anni, difendendolo a spada tratta.

“Il Grande Fratello era e rimarrà una macchina produttiva straordinaria. Sono molto soddisfatto“, queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, come riportato da Il Fatto Quotidiano, elogiando il reality. “Penso che il Grande Fratello sia uno dei risultati più forti al mondo dal punto di vista del format e dei risultati, anche per il futuro“.

Pier Silvio Berlusconi promuove il Grande Fratello: nessun cambiamento in vista

All’orizzonte, dunque, non ci sarebbero particolari cambiamenti legati al Grande Fratello, uno dei prodotti storici targati Mediaset di cui Pier Silvio Berlusconi va molto orgoglioso. L’amministratore delegato dell’azienda nelle ultime edizioni del reality ha imposto toni e contenuti meno violenti e maggiormente educativi, adottando una linea molto più rigida e non sconfinante nella volgarità.

A tal proposito, nel corso dell’incontro con la stampa, è tornato a parlare di questo argomento spiegando la sua linea di pensiero: “Ci può essere un cast migliore, un cast peggiore, un momento migliore, un momento peggiore… Però sia chiaro, io non ho mai detto no al trash. Ho visto un’edizione in onda e lì sono intervenuto, nei casi in cui i concorrenti erano arrivati ad avere dimostrazioni quasi violente. Non siamo bacchettoni e io specialmente non lo sono mai stato. Parliamo sempre di tv ed è anche giusto che ci sia comunque un livello di guardia abbastanza alto”.

