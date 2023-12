Francesco Oppini choc: “Sono stato vittima di bullismo”/ “I compagni mi denigravano perchè…”

Francesco Oppini svela di aver subito del bullismo a scuola: le sue parole

Francesco Oppini, ospite a La volta buona di Caterina Balivo insieme al papà Franco, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo: “Mi denigravano perchè ero molto ragazzino, poco cresciuto rispetto a quelli della mia età. Sono cresciuto tardi anche fisicamente e quindi avere a che fare con un sex symbol in casa tutti i giorni, con dei compagni così stupidi…” ha dichiarato il figlio di Alba Parietti.

“Non so se fossero più stupidi i compagni o i genitori che li aizzavano a questo. Però, poi con gli anni ci ho fatto un sorriso sopra” ha chiosato Oppini che ha poi ricevuto la sorpresa della mamma in studio. L’attrice ha poi lasciato tutti di stucco con una dichiarazione: “Sono un po’ una trans, nel senso che non mi sono mai adeguata… non ho mai pensato che l’abito facesse il monaco“.

Alba Parietti sul rapporto con il figlio Francesco Oppini: “Dissi una cosa brutta a mio figlio”

Alba Parietti, ospite a Belve, ha parlato a lungo del rapporto con il figlio Francesco Oppini rivelando un episodio di cui si è poi pentita: “Io so essere spietata, anche se ora cerco di esserlo meno. ”

E ancora: “La cosa più cattiva che ho detto è stata a mio figlio. Non voglio ripeterla. Un genitore non dovrebbe dire determinate cose. È un episodio vecchio. Avevo volontà di umiliarlo, ma non era giusto soprattutto da parte di un genitore. Ho fatto tanti errori. Sono una persona che dà molto e pretende molto, ma non si può pensare sempre di ottenere quello che si vuole“. L’attrice ha poi concluso: “Il mio pregio è la dignità, l’ho sempre messa al primo posto. L’ansia è il mio peggior difetto, sto cercando di curarla per migliorarmi“.

