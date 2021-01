“Francesco Oppini con mandibola fracassata”/ Alba Parietti choc: “In una rissa…”

Rivelazioni choc di Alba Parietti a Storie Italiane ieri mattina. Ospite in collegamento per parlare della storia di Giuseppe Pio, un ragazzo di 18 anni finito in coma perché coinvolto in una rissa e colpito da un pugno, si è lasciata andare ad una serie di racconti che l’hanno portata lungo il viale dei ricordi facendo riaffiorare momenti di paura e attimi di dolore. Ospite di Eleonora Daniele, la showgirl torinese ha ricordato una drammatica vicenda che ha coinvolto il figlio Francesco Oppini che, rimasto coinvolto in una rissa, ha rischiato la sua stessa vita finendo in ospedale. Ancora prima della sua partecipazione e del successo ottenuto al Grande Fratello Vip 2020, il figlio di Alba Parietti e di Francesco Oppini è rimasto coinvolto in una violenta rissa da cui è uscito con la mandibola fracassata.

“Francesco Oppini con mandibola fracassata”, il racconto choc di Alba Parietti

In particolare, la showgirl e opinionista, che questa sera sarà al Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Maria Teresa Ruta su Alain Delon, ha raccontato: “La vicenda di mio figlio è stata meno tragica ma altrettanto complicata perché gli hanno fracassato completamente la mandibola”. Poi sottolinea che si tratta di una casa che è successa tanti anni fa e rivela altri dettagli: “Mio figlio è stato pestato selvaggiamente e ha riportato fratture scomposte. Per quell’aggressione c’è stato un processo durato cinque anni, che abbiamo dovuto affrontare, ma su questo vorrei sorvolare per tanti motivi”. Sui social Alba Parietti poi non ha commentato altro limitandosi a postare parte del suo intervento, toccherà al figlio parlare di questo triste evento?



