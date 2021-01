Maria Teresa Ruta/ “Io e Alain Delon…” replica Alba Parietti: “Il GF dà alla testa”

Ieri sera, lunedì 25 gennaio, durante la 34esima puntata del Grande Fratello Vip, c’è stato spazio per il racconto delle “avventure” di Maria Teresa Ruta. Nelle scorse settimane, durante un confessionale, la conduttrice ha fatto alcune rivelazioni che coinvolgevano il Principe di Monaco, Alberto II. “Maria Teresa hai rischiato di essere principessa! Ma cosa c’è stato con Alberto?”, le ha chiesto Alfonso Signorini durante la puntata. La Ruta ha spiegato che avrebbe ricevuto delle avances dal principe durante una serata di gala, attenzioni che lei ha respinto in quanto all’epoca era ancora sposata con Amedeo Goria: “Un bacio furtivo durante un abbraccio, nulla di serio… però sicuramente avevo fatto colpo”. Alfonso Signorini ha poi mostrato le foto della famosa cena: “La Ruta diceva la verità ragazzi, che stile!”.

Maria Teresa Ruta: il “triangolo” con Alain Delon e Alba Parietti

Maria Teresa Ruta ha poi ricordato l’edizione 1991 di Miss Italia, vinta da Martina Colombari. La conduttrice ha parlato delle attenzioni ricevute da Alain Delon, chiamando anche in casa Alba Parietti: “Alain Delon era presidente a Miss Italia. Io ero lì in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega. (Su insistenza di Alfonso) Ve bene, era la mamma di Francesco (Alba Parietti). Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”. Alfonso Signorini ha scherzato e ironizzato sul fatto che Delon abbia preferito la Ruta alla Parietti. Poco dopo è arrivata la risposta di Alba Parietti con due post sul suo profilo Instagram, con video che la mostrano insieme all’attore francese: “Mi spiace per Maria Teresa Ruta… il Grande Fratello è ufficiale dà alla testa. Maria Teresa Aripiiate!” e “Adoro il mio amico Alain Delon. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa“, ha scritto la Parietti, lanciando così una frecciatina alla Ruta



