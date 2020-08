Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti al Grande Fratello Vip?/ “Entra nella Casa”

Continuano le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si gode ancora qualche giorno di vacanza in montagna prima di tornare a lavoro con l’organizzazione del nuovo ed eccezionale cast di Vip che entreranno dalla porta rossa per poi rimanervi alcuni mesi. E in attesa che arrivi settembre, di nomi non mancano. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini pare sia ormai vicinissimo alla conferma, stando a quanto annunciato da Trash Italiano. “possiamo anticiparvi che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 potremo vedere anche il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini” si legge infatti sul noto portale che, insomma, dà per certa la sua partecipazione al reality.

Francesco Oppini pronto ad un nuovo reality?

Nonostante appaia poco in televisione, Francesco Oppini ha già avuto delle esperienze in fatto di reality. Ha partecipato a La Fattoria nella prima edizione e successivamente in una puntata di Ballando con le stelle di Milly Carlucci ha ballato con la madre. Lo abbiamo tuttavia spesso visto anche nei salotti di Barbara D’Urso come ospite speciale anche insieme a mamma Alba o alla sua fidanzata. Presto il pubblico potrebbe però vederlo in una veste nuova e, soprattutto, conoscerlo meglio. Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 potrebbero fare il loro ingresso Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Gabriel Garko invece ha smentito la sua partecipazione proprio in questi gironi.



