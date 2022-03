Francesco Oppini/ “Mia madre Alba Parietti è una mamma un po’ atipica”

“Io credo di essere la classica madre italiana, nulla di diverso da tutte le altre”: così Alba Parietti a Oggi è un altro giorno. Presente in videocollegamento anche il figlio Francesco Oppini e non sono mancati i siparietti divertenti. L’ex gieffino ha esordito così: “Una madre un po’ atipica, differente. Ha sempre fatto quello che tanti padri hanno fatti, ma magari l’ho vista fare meno una lavatrice. Se parliamo dello stereotipo di madre, ho sempre avuto due padri (ride, ndr)”.

“Le donne non sono nate per fare i valori domestici, ma sono state messe a fare i lavori domestici. Una donna che lavora dovrebbe essere la normalità”, ha aggiunto Alba Parietti ai microfoni di Serena Bortone. Poco dopo l’ex volto di Domenica In ha anche parlato del grande rapporto con il figlio Francesco Oppini: “Sono la classica madre italiana nel senso di protezione, di attenzione. Ho un’empatia con mio figlio, ma anche con le persone a cui voglio bene. Se non mi risponde al telefono, come già successo, metto in atto i servizi segreti (ride, ndr)”.

FRANCESCO OPPINI E ALBA PARIETTI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Francesco Oppini ha poi ironizzato sulla grande apprensione della madre Alba Parietti: “L’Interpol fa di meno, lei è un agente speciale che contatta le persone a me vicine fino a quando non arriva al dunque. È un segugio di quelli rari”. Un grande affetto, che a volte si traduce in grande palpitazione: “Non passano 20-30 secondi che le chiamate sono tre o quattro. Se non rispondi subito, improvvisamente iniziano a chiamare venti messaggi a venti persone diverse. Ho fatto il Grande Fratello per non essere chiamato (ride, ndr)”. Poi l’ex concorrente del GF ha voluto dedicare delle belle parole alla bellezza della madre: “Quale figlio può vantarsi di avere una madre coetanea? In realtà sono io più vecchio di te”.

