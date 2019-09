Francesco Orza “Mr Bagnino”/ “E’ difficile resistere alle tentazioni” (Pomeriggio 5)

Francesco Orza è il bagnino di Castellammare di Stabia ospite della seconda parte di “Pomeriggio 5“, il salotto televisivo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Il ragazzo si è fatto notare per via di alcune foto scattate presso il Lido Bagno Conte di Castellammare di Stabia dove il giovane lavora come bagnino e pubblicate in un articolo di Novella 2000 firmato da Stefano Di Capua. Tra le varie fotografie si vede il riccioluto ragazzo posare senza veli coperto solo da un salvagente. Manco a dirlo le foto hanno riscosso un grandissimo successo, in particolare sui social networks, dove Francesco è stato inondato di likes e complimenti che non sono passati inosservati a Carmelita d’Urso che l’ha prontamente invitato nel suo programma pomeridiano.

Chi è Francesco Orza, il sexy bagnino campano

Francesco Orza non è solo un bel ragazzo dal fisico scolpito e dai capelli ricci, ma anche un ragazzo come tanti. Nella vita studia Scienze Motorie all’Università e fa vari lavori come il bagnino, durante il periodo estivo, e personal trainer presso una palestra. A parte la palestra che oltre ad essere una passione è anche un lavoro, Francesco è un ragazzo che ama lo stile vintage e le moto e chissà che dopo questo servizio su Novella 2000 non possa diventare un nuovo personaggio del piccolo schermo. I presupposti ci sono tutti, visto che nel giro di pochissimo tempo Francesco è approdato nel salotto di Pomeriggio 5 dove ha detto: “sono qui per rispondere a tutti coloro che mi hanno detto che sono troppo serio e sulle mie. In grande stile ho voluto dare una dimostrazione con questo piccolo servizio fotografico. Tutti mi dicevano di mettermi alla prova”. Barbara D’Urso guardando le foto del bagnino ironizza su quelle di nudo: “cosa è quello che hai in mano?” con il bagnino che replica “un salvagente” e la conduttrice che precisa: “casualmente non è una ciambella tonda…”. “Mr Bagnino” come si autodefinisce racconta che è nato tutto per caso: “ho fatto le foto per scherzo, poi mi hanno proposto di farle nudo e quelle sono andate sul web”. Parlando del suo lavoro di bagnino, Francesco non nasconde che la cosa più difficile è “resistere alle tentazioni”. E a guardarlo siamo certi che ne avrà avute davvero tante!

