Barbara d’Urso/ Instancabile professionista: Live si allunga e lei “gongola”

Barbara d’Urso è una instancabile professionista. Dopo avere mandato in “ferie” Domenica Live, questa sera concluderà anche la 16esima e fortunatissima edizione del Grande Fratello 16. Successivamente, anche questo show verrà “archiviato”, dopo avere condotto la bellezza di 4 programmi simultaneamente. Notizia di questi giorni, anche l’allungamento di due puntate di Live Non è la d’Urso, visto l’estremo successo di questi ultimi appuntamenti. Il Caso Pamela Prati (e compagnia bella), è stato trattato dalla ruspante conduttrice napoletana in maniera perfetta, esaminando ogni punto di vista. Se siete dei veri appassionati del mondo trash quindi, sappiate che la nostra Barbarella resterà in onda con il programma del prime time fino al prossimo 2 luglio, allungandosi quindi di due puntate. Pomeriggio 5 invece, dovrebbe concludersi questo venerdì, lasciando la conduttrice un poco più libera per “respirare”, dopo la lunga parentesi televisiva che si è portata a casa con ottimi risultati di pubblico e critica.

Barbara d’Urso, finale del Grande Fratello 2019: una stagione di successi

La stagione televisiva di Barbara d’Urso è andata molto meglio del previsto. Ed infatti, prima dell’esordio del Grande Fratello 2019, aveva specificato quanto fosse difficile doppiare il successo del precedente anno ed invece, anche questa sfida è stata vinta. Dubbi e incertezze anche per Live Non è la d’Urso, format molto lungo e dedicato esclusivamente alla “parola” che però, ha avuto un successo strepitoso. Proprio per il “boom” ottenuto, si vocifera di un abbandono di Domenica Live per puntare tutto sul mercoledì sera. Barbara, alla vigilia del debutto aveva affermato: “Questo è un esperimento che vuole fare l’azienda, di un prodotto che possa garantire gli ascolti di cui hanno bisogno ed in questo momento all’azienda serve il 12%. In questo momento l’obiettivo di Canale Cinque è il 12% e vi assicuro che non è facile raggiungere con la contro-programmazione”. L’ultima puntata invece, si è portata a casa 3.030.000 telespettatori (19,96% di share), ben oltre le “proiezioni” iniziali. Bene anche il Grande Fratello 2019, con la sua semifinale dello scorso lunedì che ha concluso con 3.366.000 telespettatori e il 20,97% di share.

