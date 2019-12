Francesco, padre Paolo Ruffini/ Video sorpresa per Silvia Toffanin: “Lui ti ama!”

Paolo Ruffini ha per Silvia Toffanin una simpatica sorpresa. “Mio padre Francesco ti ama, ti segue sempre… ha voluto farti una sorpresa” ammette il conduttore, mettendola sulle spine. La sorpresa è un video con i saluti del signor Francesco Ruffini alla conduttrice di Verissimo. Il video viene mandato in onda e parte subito papà Francesco: “Cara Silvia, che grande piacere che Paolo sia lì da te per poterti salutare, poterti dire come sei brava, sei la migliore delle conduttrici di Mediaset. – ammette l’uomo, che poi prosegue nei suoi complimenti per la prima donna di Verissimo.

Francesco Ruffini fan di Silvia Toffanin: gli auguri per Natale

“Ne approfitto per farti tanti auguri, auguri affettuosissimi per tutto quello che vuoi ma anche per il Natale, l’anno nuovo, anche dopo….”. Così continua – Se fossi lì ti regalerei una bellissima torta di meringa, come quella che mi hanno regalato per il mio compleanno. Ciao, un bacione grande!” La Toffanin in studio si dice lusingata da tanti complimenti e ricambia, mandando un saluto affettuoso al papà di Paolo Ruffini. (Clicca qui per il video)

