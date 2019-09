Francesco Pannofino/ “Un altro figlio? Non c’è pericolo…” (Vieni da me)

Francesco Pannofino ospite a “Vieni da me” nella puntata di oggi. E ha subito commentato la partecipazione a Tale e quale show, con il suo ultimo posto nella prima puntata. «Qualcuno doveva pur arrivare ultimo, è un mestiere difficile», ha scherzato l’attore e doppiatore. Poi si è raccontato attraverso gli oggetti della cassettiera di Caterina Balivo. «Se aspetto un altro figlio? No, che io sappia no. Ma non c’è pericolo. Lavoro sempre, quindi quando… capito? Non sono mai libero». A proposito dei suoi inizi, racconta un retroscena sul lavoro nel sindacato degli attori: «Ho cominciato sostituendo una ragazza che era rimasta incinta. Poi lei non è tornata e io ho tenuto il lavoro». Un lavoro d’ufficio che gli ha permesso di conoscere Gian Maria Volonté: «Un uomo dolcissimo, ma molto austero. Avevo timore di lui». Poi sono arrivate le prime occasioni: «Ero timido, ma il teatro mi ha permesso di superare questa montagna. Ho cominciato a fare l’assistente di doppiaggio, poi il doppiatore. Ma non avevo ancora questa voce».

FRANCESCO PANNOFINO A VIENI DA ME: SUGLI HATERS…

Francesco Pannofino ha mostrato le sue doti di doppiatore anche a “Vieni da me”. Dopo tanta gavetta ha poi conquistato un ruolo da protagonista in Boris, in cui interpreta Renato Ferretti. «È stato il mio trampolino di lancio. Era un personaggio difficile da incontrare nella vita reale. Io non facevo fatica a interpretare». Un successo comunque arrivato in piena età adulta. «Ce l’ho messa tutta, a prescindere da come può andare». Poi vengono trasmesse alcune immagini di Nero Wolfe. «Ricordo con simpatia quei tempi. Pesavo 110 chili. Se mi hanno fatto ingrassare? Ci ho pensato io… Poi è difficile perderli. Hai visto perché Carlo Conti è magro? Perché fa Tale e quale show». Non manca lo spazio dedicato ai social: «Non sono contro i social, ma a volte arrivano insulti esagerati. Vanno bene le critiche, ma non le aggressioni alla persona. Non dico di non scrivere, ma almeno ho la facoltà di non leggere, altrimenti stai peggio. Poi rosico…».

