Francesco Paolantoni, tra vita privata e spettacolo: cosa sappiamo di lui

Francesco Paolantoni è uno dei concorrenti della trasmissione Rai Ballando con le Stelle 2024, programma condotto da Milly Carlucci che va in scena ogni sabato sera. Francesco è un attore e comico napoletano che negli anni è riuscito a ritagliarsi diversi spazi all’interno della tv, del cinema e del teatro italiano. Ma andiamo a conoscere meglio il concorrente di Ballando con le Stelle.

Francesco Paolantoni nasce a Napoli il 3 Marzo 1956, si fa subito conoscere a livello locale ma a metà degli anni ’80 si fa conoscere anche a livello nazionale e nel 1985 è protagonista di Blues Metropolitano. Dopo il primo film e le prime apparizioni teatrali Francesco si fa conoscere esibendosi al tempo di Zelig, nuovo posto dove si esibiscono i migliori e i giovani aspiranti comici. Nel 1987 si fa conoscere nel ruolo di Cupido in Indietro Tutta, programma di Renzo Arbore e pian piano ottiene sempre più successo.

Paolantoni esplode tra tv e teatro con una collaborazione con Vincenzo Salemme e recita nello spettacolo – successo quasi storico dell’attore – E fuori nevica. Grande successo che lo porta poi a Mai Dire gol dove interpreta un ruolo particolare e che lo porta a impersonare diverse personalità.

Paolantoni e il rapporto particolare tra famiglia e vita privata

Francesco Paolantoni vive un gran periodo ed è protagonista anche a Quelli che il Calcio, programma di Fabio Fazio dove interpreta tra siparietti vari il ruolo di tifoso napoletano. In contemporanea però continua la carriera con il teatro e negli ultimi anni lo abbiamo visto in più ruoli. Recentemente si è reinventato in collaborazioni con Fabio Fazio e Stefano De Martino.

Per quel che riguarda la vita privata, Francesco Paolantoni non è sposato e avrebbe avuto solo una grande storia, durata oltre 20 anni, con l’attrice ed autrice Paola Cannatello. “Sono single da anni, sono stato con una donna per oltre 20 anni, poi ho avuto altre storie importanti ma ora sono single. Possiamo dire che sono single per legittima difesa, i rapporti sono complicati”, ha ammesso lui in un’intervista di tempo fa a Vieni da Me.

Paolantoni ha vissuto un’adolescenza complicata e che ha vissuto varie vicissitudini, legate soprattutto ai suoi genitori, abbastanza più avanti con l’età e l’uomo in passato si è raccontato: “Mio padre è morto a 87 anni e io avevo poco più di 20 anni, i miei genitori morirono e mia sorella – abbastanza più grande – si trasferì in un’altra cosa con la sua famiglia e le sue figlie. Per me fu un momento di grande dolore”.