FRANCESCO PAOLANTONI E CIRILLI SONO RUPAUL E ELTON JOHN/ Chi interpreta chi?

Francesco Paolantoni e Cirilli sono Rupaul e Elton John nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

La coppia Paolantoni-Cirilli dovrà interpretare Rupaul e Elton John nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022. Il debutto non è stato fortunato per la coppia difatti ha totalizzato 27 punti e si è classificata all’ultimo posto, ma c’è tempo per recuperare. Venerdì prossimo dovranno interpretare . Paolantoni non ha mai partecipato a un talent o a un reality. La sua prima esperienza in questo genere di intrattenimento gli è stata offerta da Carlo Conti nel 2020 che lo ha voluto come concorrente di Tale e Quale. È stato spesso ospite di Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano Dimartino. Gabriele Cirilli invece ha partecipato anche alla terza stagione del Cantante mascherato, dove ha indossato la maschera del Pinguino.

FRANCESCO PAOLANTONI E CIRILLI SONO BLANCO E MAHMOOD, TALE E QUALE SHOW/ Malgioglio: "Sono stato disastrosi!"

Francesco Paolantoni e Cirilli così nella prima puntata di Tale e Quale Show

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono presentati con grande simpatia alla prima puntata di Tale e Quale Show. Il primo ha partecipato nel 2020 alla decima edizione del programma. In quell’occasione ha presentato molti personaggi: Frank Sinatra, James Brown, Alain Sorrenti e Tom Jones. L’interpretazione migliore è stata quella di Mino Reitano che gli ha fatto guadagnare il quinto posto. Alla fine della stagione è arrivato settimo nella classifica generale, ma non ha potuto partecipare al torneo successivo. Dopo un anno di pausa, si è presentato di nuovo come ripetente. Nella storia del programma non è mai accaduto una cosa simile. Questa volta Paolantoni non è solo, ma farà coppia con un altro veterano, ossia Gabriele Cirilli che da ospite di puntata è passato al ruolo di concorrente. Venerdì scorso hanno imitato la coppia Mahmood & Blanco in “Brividi”. Alla fine dell’esibizione, il pubblico ha risposto con una standing ovation. Loretta Goggi si è complimentata con la coppia perché vocalmente è stata molto brava, il pezzo da interpretare non è stato facile, oltretutto Francesco Paolantoni ha cantato senza l’aiuto dell’autotune, visto che Mahmood al Festival se n’è servito, la giuria non ha potuto fare il paragone, quindi la performance di Francesco è stata fatta in modo precisa. Giorgio ha provato i brividi, mentre per Malgioglio sono stati talmente disastrosi che li ha voluti premiare. Se avesse pagato il biglietto per ascoltarli avrebbe richiesto il rimborso.

Concorrenti Tale e quale show 2022, chi sono?/ Paolantoni ripetente con Cirilli

I commenti dei follower

Quest’anno a Tale e Quale Show, Cirilli è il coach di Paolantoni. Dopo la loro esibizione i follower si sono scatenati in commenti divertenti. C’è chi ha visto in Cirilli una somiglianza con Chucky la bambola assassina e chi invece ha visto un’affinità con Pupo sotto cortisone. Per quanto riguarda Paolantoni qualcuno ha avuto l’impressione che fosse stato preso a pugni per il volto tumefatto. Il trucco e il parrucco non hanno brillato, difatti i due concorrenti erano molto lontani dagli originali. Il pubblico ha apprezzato la voce della coppia, finalmente qualcuno senza l’autotune è riuscito a capire il testo della canzone, perchè le parole sono state tutte scandite. La prossima prova non sarà facile, interpretare Rupaul e Elton John non sarà una passeggiata, ma ai telespettatori poco importa, non vedono l’ora di godersi l’esibizione per farsi quattro risate. Anche quest’anno Carlo Conti ha voluto puntare su concorrenti “intrattenitori” per rendere più morbido il programma.

LEGGI ANCHE:

Maria, moglie Gabriele Cirilli/ Insieme fin dal liceo, lei fondamentale quando...

© RIPRODUZIONE RISERVATA