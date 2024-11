Siamo abituati a vederlo nei panni di burlone, anche nel corso dell’esperienza attuale a Ballando con le stelle 2024; ma Francesco Paolantoni ha sperimentato presto il dolore. Da giovanissimo ha perso i suoi genitori e, il ruolo di madre, è stato ricoperto dalla sua amata sorella Tina. Anche lei, diverso tempo fa, è purtroppo passata a miglior vita; un dolore immenso per l’attore che a lei deve la passione per la recitazione, per il cinema, ma soprattutto l’essere cresciuto con sani principi e valori.

Alcuni anni fa, ad Oggi è un altro giorno, Francesco Paolantoni raccontava con commozione del rapporto con la compianta sorella Tina. “Mi sono fatto una corazza per superare tutta una serie di cose e sono diventato abbastanza ironico e autoironico…. Un po’ di quel dolore ce l’ho sempre dentro ma ho iniziato ad avere la consapevolezza che tutto si può affrontare con forza e ironia perchè dopo aver passato qualcosa di così pesante tutto diventa più sopportabile”.

Tina, sorella di Francesco Paolantoni: “Quando ero piccolo…”

Come anticipato, Tina – sorella di Francesco Paolantoni – è stata colei che lo ha cresciuto come una mamma e che in un certo senso è stata mentore per la passione dell’attore. “Lei per me era come una seconda madre ed è grazie a lei se faccio questo mestiere perchè da bambino mi portava al cinema e mi ha fatto appassionare ai film…”. In un altro stralcio di intervista più recente, nel salotto di Domenica In, Francesco Paolantoni ha spiegato come anche il rapporto con gli amici della sorella sia stato fondamentale per il suo percorso di crescita umana. ”… Passando del tempo con lei frequentavo le sue amiche e i suoi amici; erano ovviamente più grandi di me perchè mia sorella Tina e io avevamo 12 anni di differenza, questo ha permesso che anche loro mi insegnassero tante cose”.

Oggi, per Francesco Paolantoni, sua sorella Tina – scomparsa alcuni anni fa – ha lasciato comunque amore immenso rappresentato dai figli, e quindi nipoti dell’attore, che a loro volte hanno dato alla luce anche dei dolci pronipoti. “Li amo moltissimo”, ha raccontato l’attore che come formula contro il dolore continua ad utilizzare ironia e tanto amore.