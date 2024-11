Francesco Paolantoni ha una nuova fidanzata? E’ reduce da un matrimonio di 20 anni

Nella vita del celebre attore e comico Francesco Paolantoni non sono mancati i colpi di scena, una vita ricca di sorprese e avvenimenti che hanno caratterizzato la sua esistenza. Il comico e cabarettista napoletano attualmente non sarebbe fidanzato, ma in passato ha avuto una storia con Paola Cannatella, un matrimonio durato vent’anni che però si è esaurito, anche se i due sono rimasti comunque amici nel corso della vita. Riguardo alla sua vita sentimentale, Francesco Paolantoni ha confidato di avere delle difficoltà nel trovare l’amore: “Ho sempre avuto un rapporto un po’ strano con i bambini. Sono un single incallito, poi più passa il tempo e più è difficile impegnarsi con qualcuno anche perché sto bene da solo con me stesso”.

Chissà però che il futuro non possa riservare ancora qualche colpo di scena per il concorrente che a Ballando con le stelle ha messo in mostra le sue doti artistiche già ampiamente note, senza sfigurare nel ballo.

Francesco Paolantoni e il dramma della sua vita: ha perso i genitori a 20 anni

La vita del comico napoletano è stata segnata da un evento drammatico, visto che Francesco Paolantoni, negli ultimi anni apprezzato in varie trasmissioni da Tale e quale show a Che tempo che fa, ha perso i genitori quando aveva solo vent’anni. Un lutto che ha condizionato la vita dell’artista, costretto a rimboccarsi le maniche da giovane senza poter contare sull’affetto delle due persone più importanti della sua esistenza.

Francesco Paolantoni nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle ha perso il ballottaggio con Tommaso Marini e Massimiliano Ossini, ma tenterà la sorte nel ripescaggio di questa sera nel quale si giocherà le sua carte, le speranze di permanenza nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci.