Quanti dispiaceri per Francesco Paolantoni: vita privata intensa e travagliata

Dietro la simpatia e la brillantezza di Francesco Paolantoni c’è una vita privata intensa e un po’ turbolenta, come per chiunque si trovi ad affrontare drammi e dolori inaspettati. Ebbene, nel passato dell’attore comico partenopeo c’è la grave perdita dei suoi genitori, colmata in parte dalla presenza di sua sorella Tina, più grande di dodici anni. Tina per diverso tempo ha fatto da seconda mamma a Francesco, aiutandolo a superare i momenti difficili. “Faccio questo mestiere grazie a lei”, ha ricordato Francesco Paolantoni in una bella intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno.

Chi è Tina, sorella di Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle 2024/ “Il dolore per la sua morte…”

Poche parole che sintetizzano alla perfezione un legame straordinario. Tanti i ricordi che fanno brillare gli occhi dell’attore, legati alla sorella. “Quando ero piccolo mi portava in sala al cinema e così mi appassionavo ai film. Inoltre frequentavo i suoi amici più grandi e imparavo varie cose”, ricorda l’attore. .

Francesco Paolantoni ha una fidanzata?/ In passato ha vissuto un matrimonio di 20 anni con Paola Cannatella

Francesco Paolantoni, il legame con sua sorella Tina. L’amore per Luisa, che non è sua moglie ma…

La morte della sorella Tina è stata devastante per Francesco, probabilmente ha rappresentato un momento paragonabile alla perdita dei genitori. Ma la sua presenza è ancora viva nei ricordi e nella quotidianità, anche grazie ai tanti nipoti da cui Paolantoni è circondato. “Lei ha avuto due figli che a loro volta hanno avuto altri figli, oggi ho molti nipoti e pronipoti e li amo moltissimo”, ha detto nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Per quanto concerne l’aspetto sentimentale, invece, pare non ci sia nessuna donna nel cuore di Francesco. In passato l’attore aveva espresso perplessità sul matrimonio e le sue attenzioni in questi anni sembra siano state rivolte unicamente alla sua amata gattina, Luisa.

Genitori di Francesco Paolantoni, chi sono: “La loro morte mi ha forgiato”/ “Da piccolo la paura per papà…”