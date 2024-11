Ballando con le stelle 2024, Francesco Paolantoni e il ricordo commosso della sorella Tina: “Seconda mammina”

Un momento molto toccante nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 lo ha regalato Francesco Paolantoni parlando di sua sorella Tina che purtroppo non c’è più. “Dedicherò questo ballo a mia sorella Tina perché a lei avrebbe fatto tanto piacere vedermi a Ballando con le stelle 2024” ha premesso l’attore partenopeo prima di scendere in pista con la sua maestra Anastasia Kuzmina e poi ha raccontato chi era sua sorella Tina Paolantoni: “Era come un carattere giovale e molto spiritosa e aveva una visione abbastanza ironica della vita.”

“Lei ha avuto dei problemi di salute ma ha affrontato tutta con una forza, era più grande di me di 12 anni ed era come una seconda mammina.” Francesco Paolantoni ha ricordato i momenti di infanzia in cui lei già vent’enne lo portava in giro con le sue amiche ma anche al cinema: “È grazie a lei se io faccio questo mestiere perché mi portava a vedere i film americani.” Ha poi aggiunto che era la sua più grande fan che l’ha accompagnato in tutte le fase della sua carriera sia del successo che delle cadute ma anche della rinascita: “Era molto orgogliosa di me”

Francesco Paolantoni commosso a Ballando con le stelle 2024: “Mia sorella Tina era orgogliosa di me”

Durante il suo racconto commovente Francesco Paolantoni ha ammesso con le lacrime agli occhi: “Questo ballo lo dedico a te, Tina” Dopo la clip in cui l’attore napoletano ricordava commosso la sorella Tina è sceso sulla pista di Ballando con le stelle 2024 per cimentarsi nell’esibizione sulle note di Tracce di te di Francesco Renga dedicato proprio alla sorella e la sua esibizione, pur non perfetta tecnicamente ha commosso tutti, persino Guillermo Mariotto che si è complimentato con lui nonstante la caduta di Anastasia Kuzimina.