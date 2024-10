Francesco Paolantoni e gli anni difficili della gioventù: “Rimasto solo a 20 anni, non lavoravo…”

Francesco Paolantoni fa un tuffo nel suo doloroso passato nel corso della quarta puntata di Ballando con le stelle 2024. Sempre restio ad entrare nel suo privato, questa volta il celebre comico decide di aprirsi alle telecamere del talent show dei Vip, riportando alla memoria gli anni più difficili della sua giovinezza. Paolantoni ha infatti perso entrambi i genitori, a poca distanza l’uno dall’altra, quando aveva poco più di 20 anni, rimanendo poi completamente da solo. Da qui la voglia di non prendersi troppo sul serio e, anzi, di vivere la vita con leggerezza.

“Il desiderio di leggerezza io l’ho sempre avuto, perché ho vissuto delle cose che mi hanno forgiato. – ha esordito nel suo confessionale a Ballando Francesco Paolantoni – A 20 anni ho perso mio padre, a 22 anni mia madre, mia sorella andò via“. L’attore rimase dunque solo “senza lavorare, in questa casa grande… Non c’era luce, non c’era gas, acqua calda… Dopo aver vissuto la perdita dei genitori ed essere rimasto solo, qualsiasi altra cosa ti sembra una fesseria e lo è.”

Francesco Paolantoni replica alle critiche della giuria di Ballando con le stelle 2024

Facendo, poi, riferimento alle critiche ricevute dai giudici di Ballando con le stelle 2024, aggiunge: “A me spiace parlare di questa cosa senza commozione, ma io poi le metto da parte. Ho sempre lavorato e affrontato buona parte della mia vita con il giusto distacco. Io non sono una persona serena, però è un’inquietudine che tengo a basa. Serve anche a fare meglio il mio lavoro. Non essere competitivo non significa non impegnarsi, già viviamo in un mondo complicato, dobbiamo complicarci anche qui?”