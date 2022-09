Francesco Paolantoni “Non avevo soldi per pagare le bollette”/ La confessione choc a Nudi per la vita

Francesco Paolantoni sulla sua vita: “Non avevo soldi per pagare le bollette”

Francesco Paolantoni ha partecipato alla prima puntata di Nudi per la vita, programma condotto da Mara Maionchi su Rai 2 con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori. Il comico ha ottenuto un grande successo, è riuscito a divertire il pubblico con la sua innegabile ironia ma ha offerto anche qualche spunto più serio.

Francesco Paolantoni/ "Nasco al cinema, dove mia sorella maggiore mi portava da bambino"

Francesco Paolantoni, durante il programma, ha raccontato, come riporta Gossip e Tv, un periodo spiacevole della sua vita legata alla perdita dei due genitori: “Mia sorella era andata via con le sue figlie, io sono rimasto a casa da solo. Tra i 20 e i 22 anni la mia vita è stata stravolta, ha avuto uno scossone non indifferente. All’epoca il lavoro non ingranava ancora, ho vissuto un lungo periodo senza luce, gas, acqua perché non avevo i soldi per pagare le bollette. Non mi vergogno di dirlo. Mi ha salvato l’ironia, che ho sempre avuto”.

Francesco Paolantoni/ Il successo con la Gialappa’s band, poi...

Francesco Paolantoni: “Nasco al cinema dove mi sorella mi portava da bambino”

Francesco Paolantoni è stato protagonista della prima puntata del nuovo format Nudi per la vita, un docu-reality di 4 puntate in cui i concorrenti dovranno mettersi letteralmente a nudo. Il comico racconta come ha realizzato il suo sogno d’infanzia di diventare famoso ai microfoni di napoli.repubblica.it : “Nasco al cinema, dove mia sorella maggiore mi portava da bambino. I film d’avventura americani, Kirk Douglas e Burt Lancaster: guardavo questi eroi e volevo essere come loro. Non è che volessi semplicemente fare l’attore: volevo proprio fare l’attore americano famoso…”.

Francesco Paolantoni, chi è e vita privata/ "Sono single per legittima difesa"

E ancora: “So di essere privilegiato: ho realizzato il mio sogno di bambino. Perché proprio non pensavo ad altro: mai desiderato di essere, che so, un pompiere o un astronauta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA