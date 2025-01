E’ stata una serata all’insegna delle emozioni, delle risate ma soprattutto dei premi milionari: le pagelle Affari Tuoi speciale Lotteria Italia 2025 riflettono uno spettacolo che ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno in maniera diversificata e al contempo magnetica. Tanti ospiti hanno allietato la trasmissione che, oltre il canonico, si è presa la scena della prima serata grazie ad incredibili gag, momenti irriverenti e attimi di risate a crepapelle. Andiamo quindi a scoprire chi sono stati i mattatori della serata o chi, tra i protagonisti, avrebbe potuto dare di più.

Le pagelle Affari Tuoi speciale Lotteria Italia 2025 non possono che partire da colui che ha tenuto le redini della serata ergendosi, come da inizio stagione, a padrone di casa. Stiamo parlando di Stefano De Martino, ormai navigato alla guida del format ma alla sua ‘prima volta’ con lo speciale dedicato ai premi milionari dell’Epifania. Ormai lo studio di Rai Uno è casa sua, è in piena comfort zone: forte dell’esperienza a ‘Stasera tutto è possibile’, riesce ad essere spalla o co-protagonista di tutte le gag comiche e siparietti che si sono districati lungo il corso della diretta. Mai fuori luogo, mai fuori tempo.

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia 2025, le pagelle: la ‘solita’ Mara Maionchi, Ilenia Pastorelli sottotono

Nelle pagelle Affari Tuoi speciale Lotteria Italia 2025 non si può non includere uno dei mattatori assoluti in termini di comicità: Francesco Paolantoni. Sua una delle ultime gag, destreggiandosi tra le righe di una fiaba frutto di fantasia che ha scatenato l’ilarità di ospiti e pubblico. Già ad inizio puntata si era preso la scena nei panni della Befana; insomma, una carta vincente quando si tratta di collaborare con Stefano De Martino.

Una nota negativa, nel merito delle pagelle Affari Tuoi speciale Lotteria Italia 2025 può essere assegnata ad Ilenia Pastorelli. L’attrice si è fatta amare dal pubblico per la sua verve comica, per il suo brio piacevolmente disarmante; questa sera, forse leggermente fuori contesto, è sembrata quasi ‘anestetizzata’ rispetto all’irriverenza che è solita regalare al pubblico. Inimitabile invece Mara Maionchi; qualche parolaccia le è sfuggita destando l’ilarità dei presenti e, quando si tratta di avere la risposta pronta, come al solito risponde presente!

