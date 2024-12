Ballando con le stelle 2024, Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina: “Passato di tutti, infortuni e ripescaggio”

Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina è arrivato alla semifinale di Ballando con le stelle 2024 tra lo stupore di tutti e di se stesso in primis. “Nelle scorse settimane ho detto sono stanco e voglio andare a casa e mi ha fatto restare probabilmente se dico voglio arrivare in finale mi cacciano quindi io dico da giorni voglio andare in finale.” ha ammesso il comico napoletano prima di entrare in pista. La coppia ha superato attacchi, infortuni e lo spareggio finale contro coppie più forti nel ballo come Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen ed anche Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Ed infatti, Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle 2024 ha ammesso: “Mi sento un po’ in colpa perché Massimiliano c’è rimasto male.” “Sono contento perché ho fatto tanti sacrifici e poi perché anche tu sei felice però se siamo in semifinale non significa che possiamo arrivare in finale.” ha ammesso serio l’attore napoletano nella clip di presentazione a Ballando con le stelle 2024. Subito dopo Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina si sono cimentati in una Samba.

Francesco Paolantoni sfaltato dalla giuria di Ballando con le stelle 2024: “Non sei da finale”

Si è passati poi ai commenti della giuria di Ballando con le stelle 2024 con il ritorno di Guillermo Mariotto. La giuria di Ballando 2024 ha stroncato Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina. Carolyn Smith si è complicata per la coreografia per nulla semplice e con passi complessi e veloce. Invece, Fabio Canino ha rivelato: “Se ci fossero delle categorie lui sarebbe un diesel perché ci ha messo dieci puntata per fare quello che avrebbe dovuto fare alla quarta puntata. Lui fa finta ma in realtà vuole rimanere.” “È stato intelligente, ha giocato sul basso profilo, ha incassato bene le critiche però siamo alla semifinale ma ognuno sceglie i suoi cavalli da mandare avanti. Tra tutti quelli che sono arrivati qui ti tocca un voto basso.” Ed arrivata la stroncatura di Ivan Zazzaroni: “Ti do una buona notizia non rischi di andare in finale”