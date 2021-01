Ci sarà anche la simpatia di Francesco Paolantoni ad allietare il sabato sera di Rai Uno ad “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)“. Nel programma di Carlo Conti, il conduttore che l’ha voluto fortemente al suo “Tale & Quale Show“, l’attore napoletano si sentirà quasi sicuramente come a casa, eppure c’è una variabile che questa sera sarà curioso osservare. Il programma infatti, com’è noto, è pensato per dare un’occasione di vincita importante ad una coppia in procinto di unirsi per sempre in matrimonio. Cosa c’entra Paolantoni? E’ presto detto! L’attore di Un posto al sole non ha mai negato di soffrire di una certa allergia nei confronti delle nozze, al punto che non si è mai sposato ed è felicemente scapolo. Come si comporterà questa sera? Tenterà ironicamente di dissuadere i due promessi sposi dal loro intento o farà buon viso a cattivo gioco?

FRANCESCO PAOLANTONI: “NON CREDO NEL MATRIMONIO, STO BENE CON ME STESSO”

Dicevamo della “allergia” di Francesco Paolantoni al matrimonio: recentemente a parlarne è stato proprio lui nel corso di un’intervista concessa a Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”. L’attore ha dichiarato: “Sono stato con una donna che fa l’autrice per 20 anni. Poi ho avuto un altro paio di storie e da allora sono single per legittima difesa. Simona Izzo dice che un uomo, per educazione, ad un certo punto dovrebbe sposarti? Ma secondo te uno si sposa per educazione?! Ti apro lo sportello, ti porto i fiori, ma non ti sposo per educazione! Non mi sono sposato e non ho avuto figli. Ho sempre avuto un rapporto un po’ strano con i bambini. Sono un single incallito, poi più passa il tempo e più è difficile impegnarsi con qualcuno anche perché sto bene da solo con me stesso“. Concetto ribadito a “Fables Wedding Magazine”: “Non credo nel matrimonio. Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA