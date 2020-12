DAVIDE DEVENUTO, FIDANZATO SERENA ROSSI/ “Ho lasciato ‘Un posto al sole’ perché…”

Si chiama Davide Devenuto, il fidanzato di Serena Rossi, attrice, cantante e conduttrice televisiva napoletana protagonista per anni della soap opera Un posto al sole. Fino al 2020, anche Devenuto ha fatto parte del cast, precisamente nel ruolo di Andrea Pergolesi, salvo poi dismettere questi panni per prendere direzioni artistiche diverse. Devenuto ha iniziato a studiare recitazione nel 1997, frequentando per tre anni la scuola di Beatrice Bracco. Sotto la regia di quest’ultima, ha debuttato in teatro con la commedia Woody si racconta, per poi partecipare a dei seminari con Michael Margotta e – nel contempo – frequentare dei laboratori con Geraldine Baron, entrambi componenti dell’Actor’s Studio. Dopo alcune esperienze (anche) da regista, nel 2018 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality culinario Celebrity MasterChef Italia, dove si è classificato terzo.

Davide Devenuto e il suo addio a Un posto al sole

Nel settembre 2019, con un’intervista a Grazia, Davide Devenuto ha salutato così il suo personaggio di Un posto al sole: “Sto per prendermi una pausa da Un posto al sole: 15 anni sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi, col tempo, si esauriscono, negli anni diventano meno centrali, irrompe la fatica della routine, ma Un posto al sole per me rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo. Miliardi di ore sul set, tantissime battute e scene girate. Resta un grande prodotto, un romanzo popolare visivo con la capacità di raccontare il quotidiano e Napoli come nient’altro”. Dicendo addio alla soap che l’ha reso famoso, Devenuto ha iniziato a recitare in Rosy Abate 2, fiction di Canale 5 in cui interpreta Antonio Costello. “Quando me l’hanno proposto, non mi è parso vero”, ha dichiarato in proposito. “Era una bella sfida, specie in una serie così sospesa tra bene e male. La stessa Rosy Abate, amatissima dal pubblico, è una killer spietata. Ho cercato di dare vita e spessore umano a questo mio imprenditore circondato da criminali e gente di malaffare, invischiato con la politica. Ho cercato di dargli un’anima: ha una vita fatta anche di affetti e relazioni, non solo di potere e violenza. Ha un rapporto importante con la figlia e deve gestire un passato tragico. Insomma, è un essere umano che ha preso una deriva pericolosa”.

Davide Devenuto: “Andrea Pergolesi un personaggio esaurito”

Il motivo essenziale per cui Davide Devenuto ha lasciato la serie è questo: dopo quindici anni vissuti ‘da’ Andrea Pergolesi, ritiene che il personaggio stesso si sia esaurito, e – inoltre – Davide aveva iniziato ad accusare la fatica della routine. Tuttavia, resta grato alla produzione che con questo ruolo gli ha concesso di guadagnarsi l’affetto del pubblico e una notevole visibilità.



