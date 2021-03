Francesco Renga con Casadilego “Una ragione di più” a Sanremo 2021/ “Amo il suo talento nascente”

Francesco Renga e Casadilego duetto sulle note di “Una ragione di più” di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo 2021. Durante la terza serata della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, il cantante ha deciso di duettare con la vincitrice di X Factor 14. Una decisione che lo stesso artista ha spiegato così durante una video intervista rilasciata a Radio Italia: “ho seguito il suo percorso a X-Factor e ho amato il suo talento nascente, certamente curato e seguito da uno studio. Per me è una cosa meravigliosa portare una ragazza che ha l’età di mia figlia su quel palco. E’ un regalo che mi faccio e che vorrei qualcuno avesse fatto a me alla sua età”.

Si tratta di un vero e proprio debutto per la giovanissima Casadilego, vero nome Elisa Coclite, che per via del suo look si è conquistata il soprannome di “Billie Eilish italiana”. Una cosa è certa la vittoria a X Factor è solo l’inizio per la giovanissima interprete che, intervistata da Amica.it, ha dichiarato: “la mia vita musicale non inizia adesso, con X Factor 2020, ma è iniziata almeno 10 anni fa. A prescindere dall’età, non ho paura di “morire” dal punto di vista musicale, perché questa corrispondenza “social” e televisiva mi interessa relativamente. Io nella mia vita farò musica e di questo sono convinta al 100%. Che la mia musica venga dimenticata mi interessa”.

Francesco Renga a Sanremo 2021: “Quando trovo te é la canzone più difficile che abbia portato al Festival”

Francesco Renga e Casadilego sono tra i protagonisti della terza serata dei duetti di Sanremo 2021 dove proporranno la bellissima “Una ragione di più” di Ornella Vanoni. Un duetto molto atteso visto che si incontreranno due mondi: da un lato l’anima pop e rock di Renga e dall’altro la giovanissima vincitrice di X Factor al suo debutto sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Intanto Renga è reduce dalla prima esibizione della sua “Quando trovo te” che ha riscosso un buon successo conquistando il quarto posto della classifica provvisoria a conferma che ogni sua partecipazione alla kermesse ha sempre un buon riscontro da parte del pubblico. Questa volta però Renga ha portato in gara un brano davvero difficile come ha raccontato a Radio Norba: “é la canzone più difficile che abbia portato alò festival, ma è una canzone in cui credo molto. Penso che contenga un link alle cose che ho fatto nella mia carriera, anche a quelle fatte con i Timoria e poi da solo. Ecco, implica una estensione vocale notevole, ma è rappresentativa di ciò che sono stato, sono e forse sarò”.

Una canzone che parla di ricordi e piccole cose che in un anno assurdo come quello appena trascorso hanno assunto una importanza davvero speciale per lo stesso artista che parlando delle sue precedenti partecipazioni al Festival ha ricordato l’anno della vittoria nel 2005: “quando vinsi Sanremo con Angelo, alla fine chiamarono i tre finalisti sul palco. C’era Gigi D’Alessio con me, io non mi aspettavo nulla, non pensavo di vincere, ma lui mi disse “Guagliò, vedi che tra poco chiamano te”. E poi scesi quella scala, c’era Ambra sul palco, avevamo appena avuto Jolanda, ricordo quel momento con grande stupore e con molto amore perché su quel palcoscenico c’erano tutte le cose belle della vita che avevo in quel momento”.



