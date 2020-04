Francesco Renga/ Gaffe Mara Venier “Salutami Ambra Angiolini” ma non sa che i due…

Pubblicità

Francesco Renga continua ad essere uno dei volti preferiti della musica e della tv italiana. Basta considerare che negli ultimi giorni, l’artista è apparso in modo diretto e indiretto in varie trasmissioni del piccolo schermo. L’ultima ospitata live risale al giorno di Pasqua, quando il cantante si è messo in collegamento con Domenica In. Parlando in modo leggero, Francesco ha chiesto alla padrona di casa se conoscesse lo chef Iginio Massari e Mara ha risposto con una delle sue note gaffes, quando ha sottolineato di non conoscerlo. “Ho fatto una figuraccia“, ha detto poco dopo, “pensavo che fosse un pasticcere e che nominandolo gli avrei dato un minuto di visibilità“. La zia Mara però ha fatto è scivolata anche durante i saluti all’artista, quando si è raccomandata di portare i suoi saluti ad Ambra Angiolini. Ovviamente non ricordando che i due ex coniugi sono separati ormai da tempo. Oggi, martedì 14 aprile 2020, Francesco Renga sarà invece uno degli ospiti che vedremo ne Il Volo – Un’avventura straordinaria, il concerto che Rai 1 trasmetterà in replica e in prima serata. Il cantante si unirà in particolare ai tre tenori italiani per interpretare una particolare versione del brano L’immensità. Non si tratta però della prima collaborazione fra i quattro artisti: in quello stesso 2015 hanno realizzato insieme L’amore si muove, una collaborazione che ha visto il cantautore riadattare per i colleghi il brano Nel nome del padre, presente nel suo disco Camere con vista e scritta in origine con Luca Chiaravalli.

Francesco Renga, la lotta alla luce della preoccupazione

Francesco Renga non ha ancora smesso di lottare, soprattutto alla luce della preoccupazione che dilaga nella sua Brescia. Anche nel resto d’Italia si respira un’aria di grande timore e non solo per il Coronavirus che si aggira indisturbato fra la popolazione. “Quest’anno festeggiamo in modo diverso, sembra tutto così strano, ma dobbiamo farci forza… insieme“, ha scritto il cantante su Instagram in occasione della recente festività, “speriamo sia davvero una Pasqua di resurrezione per tutti”. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Renga. “La paura c’è ancora. Questa pandemia ci ha colpito in maniera pesantissima e profonda”, ha detto invece di recente a Storia Italiane, parlando di Brescia, “ma è una città che ancora non è in ginocchio e non lo sarà mai, anche se colpita da questa tragedia. E’ una leonessa”. Renga tuttavia ha ricordato anche che la vera sfida avverrà quando il Paese si rialzerà di nuovo, fattore che provocherà un altro tipo di emergenza, quella sociale. “Ci sono famiglie che hanno perso tutto”, ha aggiunto, “non solo parenti e amici ma anche i mezzi di sussistenza, la possibilità di avere da mangiare”.

