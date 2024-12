Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone: dagli esordi de Il Volo alle voci di crisi

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono meglio noti al pubblico italiano e mondiale con il nome de Il Volo. Il trio, seppur giovanissimo, ha alle spalle già anni di carriera, avendo esordito da piccoli in un programma televisivo. A lanciarli è stato infatti il programma Rai “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici. I tre piccoli tenori hanno mostrato sin da subito un grande talento, ritrovandosi a cantare fianco a fianco. Da allora non si sono più divisi, anche se le voci di crisi, soprattutto negli ultimi mesi, non sono mancate.

È stato un battibecco in radio avvenuto tra i tre a lanciare il sospetto di malumori nel trio de Il Volo. In un’intervista rilasciata a Repubblica, il trio sul tema si è poi così espresso: “Come tutti i gruppi di questo mondo discutiamo, abbiamo idee diverse. – e ancora – Se ci fossero le telecamere nelle case degli italiani chissà cosa verrebbe fuori…”.

Il Volo: cosa sappiamo della vita privata di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone

Così, nello spettacolo portato all’Arena di Verona, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, oltre a mostrarsi come Il Volo, si sono esibiti singolarmente, ognuno palesando i propri gusti, la propria sensibilità e il proprio talento al di là degli altri. Hanno però anche tenuto a smentire una crisi, spiegando che non c’è affatto pericolo che il gruppo si sciolga.

Quando si tratta di vita privata invece, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono molto riservati. Sappiamo però che Ignazio si è recentemente sposato con Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana. Piero Barone sarebbe invece single, mentre Gianluca Ginoble, chiusa la relazione con Eleonora Venturini Storaro, avrebbe una nuova compagna di cui non si conosce l’identità.

