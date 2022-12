Francesco Renga/ Nuovo album nel 2023? Pochi indizi… (L’anno che verrà)

Francesco Renga: difende la figlia Jolanda

Questa sera, sabato 31 dicembre, andrà in onda “L’anno che verrà“, il programma in diretta condotta da Amadeus per salutare insieme al pubblico il 2022. La serata sarà ricca di ospiti d’eccezione, soprattutto appartenenti al mondo della musica. Fra questi, da menzionare la partecipazione di uno degli artisti italiani più amati di sempre, Francesco Renga. Il cantante, originario di Udine, proprio negli ultimi giorni è stato protagonista di una questione mediatica che ha coinvolto la sua famiglia. La figlia Jolanda, nata dalla relazione con Ambra Angiolini, ormai 18enne, è stata infatti bersagliata da alcuni utenti della rete con critiche piuttosto avventate in merito al suo aspetto fisico. La situazione è sfuggita di mano agli autori dell’attacco, che hanno costretto la giovane a postare un video di risposta alle parole forti nei suoi confronti.

Francesco Renga inizialmente non è intervenuto in maniera diretta sulla questione, limitandosi a postare il video della figlia dove raccontava il suo processo di accettazione contro le critiche che da sempre ha subito in riferimento alla sua bellezza. Ciò che ha smosso principalmente il cantante è stato il continuo riferimento a lui; la brutalità dei commenti ha infatti posto l’accento sulla bellezza del padre e della madre e di come invece la figlia, secondo alcuni commenti, non sia all’altezza dei genitori. Stufo della situazione, l’artista è intervenuto con un toccante seppur breve commento, lasciato per dare un messaggio diretto a tutti gli odiatori sui social. Con le sue parole ha voluto marcare quanto sia orgoglioso di sua figlia, sia dal punto di vista del suo percorso di crescita che dei suoi interessi attuali. Ha chiuso il messaggio parlando di “esistenza” e di quanto ciò che Jolanda sia oggi nasconda per lui proprio il senso di tutto.

Francesco Renga: al lavoro sul nuovo album

Dal punto di vista professionale, Francesco Renga è attualmente impegnato nella produzione del suo nuovo album. L’artista non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali, né sulla natura del progetto né sull’ipotetica data di uscita. Secondo alcune indiscrezioni l’obiettivo è quello di unire grandi successi del passato con nuovi inediti. Per quanto riguarda i rapporti sentimentali, dopo la separazione con Ambra Angiolini nel 2014, il cantante ha intrapreso una relazione con Diana Poloni. La donna è lontana dalla luce dei riflettori e si occupa principalmente di imprenditoria nel territorio bresciano. Non sono numerose le notizie in merito alla sua vita privata e professionale vista l’estrema necessità di mantenere elevato il livello della propria privacy.

