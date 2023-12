Francesco Renga perché è infortunato a Sanremo Giovani 2023/ “Mi sono operato alla cuffia dei rotatori”

Festival di Sanremo 2024: la partecipazione di Francesco Renga e Nek è a rischio?

Sta andando in onda la finale di Sanremo Giovani 2023 e tra i cantanti Big in gara ospiti ci sono ovviamente anche Francesco Renga e Nek. Il due di amici prima ancora che di colleghi al Festival di Sanremo 2024 portano il brano Pazzo di te. Entrando in studio però, Amadeus non ha potuto non notare un vistoso tutore al braccio sinistro di Francesco Renga. Ha dunque chiesto cosa fosse successo ma il cantautore bresciano ha risposto con una battuta: “Abbiamo litigato ma ha vinto lui” “Ci siamo inventati questa escamotage.” ha aggiunto Nek.

Jolanda Renga: "Essere figlia di è un'arma a doppio taglio"/ "Collaborare con papà Francesco? Lui mi dice…"

Francesco Renga è apparso infortunato nella finale di Sanremo Giovani 2023 in onda questa sera. Non ha spiegato cosa gli è successo ma ha tranquillizzato tutti: la sua presenza insieme a Nek a febbraio sul palco dell’Ariston non è in discussione. Deve portare il tutote per altre due settimane, poi fare fisioterapia ma la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 non è a rischio.

Sanremo Giovani, Francesco Renga spiega perché è infortunato: “Mi sono operato alla cuffia dei rotatori”

Francesco Renga nei giorni scorsi ha spiegato in un video postato sui suoi profili social ufficiali perché ha un tutore al braccio sinistro e cosa gli è successo. “Ne approfitto per dirvi che mi sono operato alla cuffia dei rotatori, ci sarà un lungo periodo di riabilitazione, ma è andato tutto bene” ha dichiarato testualmente il cantautore bresciano prima di riprendere a fare il presepe insieme alla figlia Jolanda, nata dalla relazione con Ambra Angiolini.

Dunque Francesco Renga, non è sceso nel dettaglio, ha subito un’ operazione e per questo ha un tutore ed dovrà fare della fisioterapia ma non rischia la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 dove si esibirà insieme a Nek con il brano Pazzo di te.

