Francesco Sarcina/ Clizia Incorvaia contro l’ex marito: “Ha un ego immenso!”

Francesco Sarcina sarà presto diviso fra il Festival di Sanremo 2020 con Le Vibrazioni e il Gf Vip 4, anche se in quest’ultimo caso parliamo più che altro dell’ex Clizia Incorvaia. Dopo averli visti insieme in gara a Pechino Express, fra litigate e gesti d’amore, i due hanno preso strade diverse dal punto di vista sentimentale. In questi giorni, Sarcina ha fatto alcune dichiarazioni in merito al ritorno all’Ariston, che “rappresenta sempre un’occasione fantastica, un trampolino violento che concentra in una settimana un’esposizione mediatica incredibile. Visto che abbiamo anche una canzone adatta, perchè no?”. Nella stessa intervista a Il Corriere della Sera, il cantante ha poi parlato della fine del suo matrimonio con Clizia e di come stia riuscendo ad affrontare tutto grazie alla resilienza, nella speranza di poter volgere tutto in positivo, dalla musica al rapporto con i suoi figli. “ravamo un po’ persi e avevamo smarrito il piacere di fare musica insieme, che è la linfa di un gruppo. È stata una pausa importante per fare esperienze personali e individuali che ci hanno arricchito: ci siamo ritrovati più diretti, immediati e anche metodici”, ha detto invece in merito alla pausa obbligata di 5 anni con la sua band, che gli ha permesso poi di presentarsi al Festival due anni fa. E adesso si guarda verso il futuro, verso l’inizio del tour teatrale che prenderà il via il prossimo 17 marzo 2020 con una tappa a Palermo. “I nostri pezzi saranno riarrangiati in chiave inedita, con nuove sonorità ideate e realizzate da Peppe Vessicchio, che è un nostro grande amico, oltre a essere un grande professionista: si è creata un’energia pazzesca”, svela ancora. La domanda che invece si pongono i fan del reality di Canale 5 è solo una: Francesco si presenterà nella Casa per parlare con la sua ex?

Francesco Sarcina, ex di Clizia Incorvaia

20 anni per Francesco Sarcina al fianco de Le Vibrazioni, la band che guida con successo. Lo svela su Instagram in uno degli ultimi post, dove parla del suo stato d’animo in merito a questo anniversario: “sentirsi vivi e affrontare con entusiasmo ogni progetto e sfida è la nostra naturale concezione d’amore. E a caval Donato non si guarda in bocca”. Approvazione sia da parte dei fan che di due colleghe, Donatella Rettore e Giusy Ferrero, anche se silenziose e presenti nei commenti solo con alcune emoji. Clicca qui per leggere il post di Francesco Sarcina. Lo stesso cantante pochi giorni fa ha deciso di dare il suo appoggio a Paolo Ruffini ed al suo spettacolo Up & Down, sbarcato nei teatri italiani durante il periodo natalizio: “Ho visto uno spettacolo incredibile e degno di nota. Uno spettacolo da andare a vedere e che vi consiglio con tutto il cuore. Paolo è un amico, ma quando un amico ti stupisce con la sua arte e la sua passione in maniera così energica e spontanea , lo trovo ancor più entusiasmante! Perché viviamo un’epoca di sovrastrutture e ci circondiamo di una miriade di distrazioni inutili, allontanandoci sempre di più dal concetto di amore, onestà e felicità”. E mentre Sarcina sfoggia un ‘peace & love’ per tutti, Clizia è sicura che il vero timore dell’ex marito sia che al Gf Vip 4 sveli tutti i suoi segreti. “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”, ha detto infatti la nuova concorrente al settimanale Grazia, sicura di contro di poter sfruttare questa esperienza per farsi conoscere davvero e per dare un futuro migliore alla figlia Nina.

