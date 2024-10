Francesco Sarcina e Nayra Garibo si sono sposati, hanno pronunciato il fatidico ‘si’ l’8 ottobre in Puglia, tra gli ulivi della masseria La Macina vicino a Fasano. La loro storia d’amore è iniziata circa cinque anni fa e da quel momento non si sono più separati. Nel 2021 dalla loro unione è nata la figlia Yelaiah e ha portato immensa gioia nella loro vita rendendo il loro rapporto ancora più speciale. Lui è noto da anni per essere il frontman delle Vibrazioni, la moglie 30enne di origini messicane è una pilota di aerei. Il loro è stato un matrimonio da favola all’aperto, al quale hanno preso parte amici e familiari, entrambi erano molto emozionati.

Ad officiare il rito civile della coppia è stato l’amico Pinuccio, noto per il ruolo di inviato nel tg satirico Striscia la Notizia. A portare le fedi invece sono state le figlie del cantante Nina e Yelaiah, che hanno percorso la navata sulle note dei Coldplay e di Ennio Morricone. La primogenita di Francesco Sarcina è nata dalla precedente relazione con Clizia Incorvaia, anche lei nei mesi scorsi è di nuovo convolata a nozze dopo aver ritrovato l’amore con Paolo Ciavarro. In più occasioni gli ex coniugi hanno fatto sapere che il loro rapporto non è sereno, cercano però di trovare un equilibrio per il bene della figlia.

Le romantiche promesse di Francesco Sarcina e Nayra Garibo nel giorno delle loro nozze

Francesco Sarcina, accompagnato dalla madre, ha atteso la sua futura moglie per sugellare il loro amore con il matrimonio. Nayra Garibo ha indossato un meraviglioso abito bianco di pizzo con un lungo velo, le spalle erano scoperte. Su Vanity Fair in esclusiva le romantiche promesse che la coppia si è scambiata durante le nozze, visibilmente emozionato il noto cantante ha detto alla compagna che è la donna più incredibile e che ha portato nella sua vita tanta bellezza. Ha poi continuato dicendo che insieme a lei il tempo passa velocemente ed è certo che nel loro futuro accadranno molte altre cose stupende.

Quando è arrivato il momento di Nayra Garibo lei ha iniziato con ironia dicendo non poteva immaginare che quel giorno in un locale ai Navigli sarebbe arrivato lui, aveva ordinato un mescal. Senza riuscire a nascondere la commozione ci ha tenuto a ringraziare il compagno per essere un meraviglioso uomo che ogni giorno le regala il suo amore e la sveglia con il suo sorriso e quei balletti che la fanno tanto ridere. Ha poi concluso dicendo: “Sei l’anima più bella che avrei mai potuto trovare e ringrazio tutti i giorni per averti conosciuto”. Dopo aver pronunciato entrambi ‘lo voglio’ Francesco Sarcina e la moglie si sono scambiati un romantico bacio tra i fuochi d’artificio. Durante il ricevimento il cantante de Le Vibrazioni ha poi cantato alcuni dei più noti brani che negli anni hanno fatto conquistare non poco successo alla band.