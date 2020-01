Francesco Sarcina/ “Dopo Clizia Incorvaia, parola d’ordine resilienza”

Clizia Incorvaia è solo un brutto ricordo? Forse no visto che proprio mentre lei sarà nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il suo amato (ormai ex) Francesco Sarcina sarà sul palco del Festival di Sanremo 2020 con la sua band, Le Vibrazioni. I due vogliono dimenticare quello che è successo archiviando uno dei gossip clou del 2019, puntando dritti al nuovo anno e facendo dell’arte, almeno si spera, la loro bandiera. Ad alzare il velo su questo nuovo capitolo è proprio Francesco Sarcina che in un’intervista a IlCorriere.it ha pensato bene di usare una parola d’ordine per questo suo periodo di recupero ovvero “resilienza”. Non solo sarà questo il motto del resto della sua vita ma anche della canzone che porterà a Sanremo 2020 il prossimo febbraio e lui stesso ammette: “Questo brano è il frutto di un periodo di disagi e sofferenze personali. Ma nonostante tutto quello che mi è accaduto ho accusato bene il colpo. Sono esperienze che mi hanno colpito ma non abbattuto: nella vita bisogna anche essere un po’ pugili e saper incassare“.

FRANCESCO SARCINA DIMENTICA CLIZIA INCORVAIA CON IL FESTIVAL DI SANREMO 2020

L’intervista poi batte proprio sul tasto dolente “Clizia Incorvaia” e lo stesso Francesco Sarcina rivela che i sentimenti a volte fanno delle traiettorie un po’ complicate tra crisi da superare e colpi bassi ma è questo è il bello: “I rapporti umani diventano meteore impazzite, arrivano colpi bassi contro qualunque aspettativa. Le crisi possono esserci, si possono superare o no, ma certe reazioni inattese ti colpiscono. È un’energia che ti può abbattere. Io ho cercato di volgerla in positivo: nella musica e nell’amore per i miei figli”. La parola d’ordine per lui è Resilienza adesso, riuscirà a combattere il brutto 2019 con un 2020 ricco di successi musicali?

© RIPRODUZIONE RISERVATA