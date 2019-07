Francesco Saverio Borrelli è morto/ A capo del pool di Mani Pulite, aveva 89 anni

E’ morto Francesco Saverio Borrelli, il magistrato a capo dello storico pool di Mani Pulite, l’indagine che fece di fatto cadere in maniera eclatante la cosiddetta “Prima Repubblica”. E’ deceduto quest’oggi, all’età di 89 anni (compiuti lo scorso 12 aprile), presso l’hospice dell’Istituto dei Tumori di Milano dove era ricoverato. Originario di Napoli, era entrato nella magistratura nel 1955, lavorando quasi sempre nelle aule dei tribunali meneghini. Oltre all’inchiesta degli anni ’90, Borrelli è divenuto amoso anche per il suo discorso pronunciato da procuratore generale della corte d’appello, risalente al 2002, in cui si appellava all’indipendenza della magistratura con tali parole: “Resistere, resistere, resistere, come sulla linea del Piave”. Numerose le reazioni in questi ultimi minuti, subito dopo la notizia della scomparsa del magistrato, a cominciare da quella di Francesco Greco, numero uno della procura di Milano, considerato l’allievo proprio di Borrelli: “Francesco Saverio Borrelli – le sue parole – era un capo che sapeva proteggere i suoi uomini, una persona che ha fatto la storia d’Italia”.

Borrelli era stato anche a capo dell’ufficio indagini della Figc nel 2006, nominato dall’allora commissario straordinario Guido Rossi, dopo lo scandalo Calciopoli, mentre nel 2007 ricevette la nomina di presidente del Conservatorio di Milano, visto anche il suo grande amore per la lirica e la sua presenza fissa alla Scala di Milano. La camera ardente si terrà lunedì prossimo presso il palazzo di giustizia meneghino, e accanto a Borrelli, fino alla fine, vi sono stati la moglie Maria Laura e i figli Andrea e Federica. Quest’ultima aveva pubblicato un lungo e toccante post sulla propria pagina Facebook, lo scorso 8 luglio, un presagio di quanto stesse per accadere: “Nel mio momento più buio ci sei stato – un passaggio del post – amorevole, quando nacque Sofia, quando mi sono ammalata mi hai portato in giro per capire cos’era questa maledetta malattia. Mi mancano il tuo arguto senso critico, che si parlasse di filosofia, letteratura, musica, storia e arte. Mi manca il suono del tuo pianoforte che giace orfano del tuo talento, come orfani siamo noi. Papà vorrei averti potuto e saputo dare tutto quello che mi hai dato, per sempre”.

