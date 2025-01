Francesco Sicilia incanta nella terza puntata di Dalla strada al palco, con un’esibizione al pianoforte magnifica. Il concorrente, in sedia a rotelle a causa di una malattia, racconta di aver ereditato la passione per la musica dall’indimenticato papà. “E’ lui che mi ha avvicinato al mondo della musica, la musica è diventata il mio strumento per comunicare col mondo. La mia condizione? Dopo qualche mese dalla nascita sono subentrate delle complicazioni, potevo non essere qui ma ci siamo”, racconta emozionato Francesco in diretta su Raiuno.

Crescono ancora, le emozioni, quando sottolinea ancora il legame con il padre: “E’ mancato lo scorso febbraio ed è stato sicuramente il dolore più grande della mia vita”.

Dalla strada al palco, oggi Francesco Sicilia realizza un sogno. “Per me essere qui è una cosa assurda. La cosa più incredibile che accade per strada è ricevere l’offerta, io ringrazio ma poi sono gli altri a ringraziare me”, racconta il musicista ai microfoni di Nek e Bianca Guaccero.

Il ventiquattrenne, attraverso il suo talento e le sue parole, lancia anche un bellissimo messaggio a tutto il pubblico a casa. “Penso che se si vive una condizione di diversità o un momento difficile bisognerebbe non chiudersi in se stessi, senno è solo peggio”, le sagge parole di Francesco Sicilia. Grande tributo per il ragazzo.