Francesco Totti “A Ilary penso di aver dato tutto”/ Presunte dichiarazioni all’amico…

Francesco Totti pronto a raccontare la verità?

Francesco Totti potrebbe presto rompere il silenzio e raccontare la propria verità dopo i tanti gossip e indiscrezioni, mai confermate sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Come scrive il Corriere della sera, a far infuriare l’ex capitano della Roma sarebbero state le ultime rivelazioni del settimanale Chi che ha parlato di investigatore privato che avrebbe assunto Ilary per capire la reale situazione. Ad oggi, Totti e Ilary sembrano aver preso due strade separate.

Lei, dopo essere stata in Africa, ha raggiunto Sabaudia insieme ai figli dove si sta godendo il sole e il mare condividendo sui social diversi momenti delle sue giornate in totale relax. L’ex calciatore, invece, sarebbe rimasto nella villa di Roma circondato dall’affetto di famiglia e amici.

Il Corriere della Sera, nel ricostruire quelle che sono state le ultime settimane di Francesco Totti e Ilary Blasi ha riportato alcune dichiarazioni che l’ex capitano della Roma avrebbe fatto all’amico Alex Nuccetelli e che esprimo il suo attuale stato d’animo dopo la fine di un matrimonio lungo e importante.

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, avrebbe confidato Totti all’amico Alex Nuccetelli come riporta il Corriere della Sera.

